İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Hafta sonu 12 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 12 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 12.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

11 Haziran 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 12 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 12 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Takip Et:

Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Haziran 2021 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Haziran 2021 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Haziran 2021 Cuma
Hafta sonu 12 Haziran 2021 Cumartesi açık noter var mı? 12 Haziran 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Cuma Star TV dizi, film ve programları
11 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
11 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında ne var?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 11 Haziran 2021 Perşembe Kanal D dizi, film ve programları
FOX TV Son Yaz dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Ev hanımlarına 370 bin TL hibe müjdesi
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatar? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
Çoban desteği kimler alabilir? 2021 çoban istihdam desteği ne kadardır?
Fox TV Masumiyet tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
10 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi yaşı ve oynadığı diziler
Star TV'de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.