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Hafta sonu 10 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 10 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Hafta sonu açık noter var mı? günü nöbetçi noterler açık mı? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 10 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizi hemen okuyarak Hafta sonu açık noter var mı? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
Hafta sonu 10 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 10 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
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Noterlerin çalışma saatleri korona virüs nedeniyle düzenlenmişti. Türkiye’de Mart ayında ilk salgının görülmesi üzerine tedbirler sıkılaştırılmış ve kamu kurumlarında çalışma saatleri güncellenmişti. Değişiklikler arasında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noter Birliği arasındaki görüşmeler sonrasında noterlik çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmişti.

Noterler hafta sonu açık olacak mı?

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre noterler hafta sonu hizmet vermeyecekler. İkinci bir emre kadar nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi.

Noterler hafta sonu neden kapalı?

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere göre noterler ikinci bir açıklamaya kadar nöbetçi noter uygulamasını kaldırdı.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter Var MıAdalet BakanlığıNöbetçi Noter
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