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Hafta içi zincir marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, Migros, Carrefour market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında ülkemizde hala birçok kısıtlama yer almakta. Alınan koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerin hangi günler saat kaçta açıldığı ve kaça kadar açık kaldığı ise merak konusu oldu. ŞOK, A101, Migros ve Carrefour gibi birçok marketin çalışma saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:12
Hafta içi zincir marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, Migros, Carrefour market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Dünya çapında birçok değişikliğe neden olan koronavirüs, ülkemizde yer alan marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinde de birçok değişiklik söz konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerini de etkiledi. Koronavirüs nedeniyle çalışma saatleri değiştirilen marketlerin hangi saatlerde açık olduğu merak ediliyor. Bir süre önce marketlerin çalışma saatleri üzerine yapılan değişiklikler uzun bir süre uygulanmaya devam edilecek gibi görünüyor. Hafta içi ve hafta sonu için farklı çalışma saatlerini benimseyen ŞOK, A101, Migros ve Carrefour gibi marketlerimizin çalışma saatlerini sizler için düzenledik.

 

ŞOK, A101 ve BİM’in güncel çalışma saatleri

Uzun süredir devam etmekte olan sokağa çıkma yasağı sonucunda marketlerimizin çalışma saatlerinde de değişikliklere gidildi. Sokağa çıkma yasağı kalkana kadar veya yasağın saatleri değiştirilene kadar marketlerin çalışma saatlerinin haberimizde belirtmiş olduğumuz saatlerde kalacağı düşünülmekte. Hafta içi saat 10.00’da açılan ŞOK, A101, BİM ve Migros saat 20.00’a kadar çalışmaktadır. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları, marketlerin çalışma saatlerini de etkilemekte. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı doğrultusunda ŞOK, A101, BİM ve Migros sabah 10.00’da açılarak 20.00’da kapanıyor. Yani tüm marketlerin çalışma saatleri aynı olmak üzere şu şekilde:

Tüm marketler hafta içi sabah 10.00 ila akşam 20.00 arası açık olacak.

Tüm marketler hafta sonu sabah 10.00 ila öğlen 17.00 arası açık olacak.

 

Bakkallar kaça kadar açık?

Tüm hayatımızı değiştiren koronavirüs, bakkal ve market gibi birçok alışveriş yaptığımız dükkanın da açılış ve kapanış saatlerini etkiledi. Bakkallar da marketler gibi hafta içi 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermekte. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermekteler.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:12
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