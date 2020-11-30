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Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tedbirler gelebilir açıklamasının ardından gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Gelebilecek yeni kısıtlamaların ardından vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı sorusunu araştırmaya başladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:56
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yeni kısıtlamaların ardından gözler bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının ardından yeni yasakların gelebileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konuşulacak. Son olarak hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Yeni yasaklar gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen Cuma günü cami çıkışında  “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” şeklinde açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili bir sunum gerçekleştirecek. İllerdeki son durumlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca salgına karşı alınabilecek tedbirler kapsamında Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirmeye alınacak.

Bilim Kurulu’nun önerileri

Bilim Kurulu’nun toplantıda önermesi beklenen kararlar şu şekilde;

  • Hafta sonu 10:00 ile 20:00 dışında uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm güne yayılması,
  • Salgının kontrol altına alınamadığı illerde hafta içi de sokağa çıkma yasağı getirilmesi,
  • Vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu illerde kademeli olarak seyahat kısıtlaması getirilebilir.


Son Güncelleme: 30.11.2020 20:56
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Anahtar Kelimeler:
KORONAYasakKabine
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