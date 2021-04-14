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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Güncel hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Kabine toplantısı sonrası açıklanan yeni tedbirler ile sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden güncellendi. Vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor araştırırken güncel hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:03
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Güncel hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası gerçekleştirilen kabine toplantısında iki haftalık kısmi kapanma kararı çıktı. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik yapılırken yeni sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belli oldu.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Yayınlanan genelgede 13 Nisan 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında alınan kararlar kapsamında 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan sonra ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri şu şekilde;

Hafta içi günlerde saat 19.00- ­05.00 arasında, hafta sonu günlerdeyse Cuma günleri saat 19.00'da başlayarak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günleri saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.

Ayrıca bütün işyerlerinin (istisna getirilenler dışında) çalışma saatleri hafta içi günlerde saat 07.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. Marketlerde  saat 10.00'da faaliyete açılacak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:03
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