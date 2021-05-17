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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve bitiyor?

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle kademeli normalleşme sürecinde hafta içi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı saatler duyuruldu. Buna göre 'Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve bitiyor?' sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve bitiyor?
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17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak yeni kısıtlamaların yayınlanan genelge ile bell olmasının sonrasında hafta içi sokağa çıkma yasağının olduğu saatler birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde 17Mayıs-1Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı saatleri kademeli normalleşme döneminde belirlendi. Buna göre hafta çinde saat21.00 ila 05.00 arasında, haftasonu ise Cuma saat 21.00'dan başlayarak, Pazartesi  saat 05.00'da kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar şöyle;

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Kademeli normalleşme döneminde; haftaiçerisinde bulunan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak

Sokaga çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Sokaga çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705sayılı yazımız çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Fakat Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda öneği bahse konu yazı ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formu da denetimlerde ibraz edilebilecek.

1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidir.

1.5- Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:39
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Içişleri BakanlığıSokağa çıkma YasağıSokağa çıkma Kısıtılaması Saatleri
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