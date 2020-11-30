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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Koronavirüs vakalarının dünyayı etkilemesi ve ülkemizde artması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kabine toplantısı daha yapıldı. Kabine toplantısının ardından yeni bir açıklama yayınlanacak. Kabine toplantısından çıkan yeni kararların ne olacağı merak edilmeye başlandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:42
Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
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Artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler yeterli gelmedi, herkesin gözü kulağı saat 15:00'te başlayan kabine toplantısından gelecek olan kararda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasaklarının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının tartışılacağı toplantı sonunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor?

Kabine toplantısının sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı, hafta içinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olacağını dile getirdi.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri: Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs önlemlerini görüşmek üzere kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "sokağa çıkma yasağı her hafta içi 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacak" dedi.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 20:42
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SokağaçıkmaYasağıHafta Içi
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