Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler yeterli gelmedi, herkesin gözü kulağı saat 15:00'te başlayan kabine toplantısından gelecek olan kararda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasaklarının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının tartışılacağı toplantı sonunda bir açıklama yapması bekleniyor.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor?

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Kabine toplantısının sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı,nde sokağa çıkma kısıtlamalarının olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs önlemlerini görüşmek üzere kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "sokağa çıkma yasağı her hafta içi 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacak" dedi.