Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanıyor?

Dün gerçekleşen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan uygulanacak olan yeni kısıtlamaları açıkladı. Artan vaka sayıları sebebiyle yeni bir sürece başlamak durumunda kalacağımızı biliyorduk ve bu konuda yeni düzenlemeler toplantıda masaya yatırıldı.

Yeni kısıtlamalar 01 Aralık Salı günü itibariyle başlamış bulunmakta. Vaka sayısı azalmadığı sürece uzun bir süre daha yasakların yürürlükte kalacağı tahmin edilmekte. Sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerde istisnai durumlar olmadığı sürece bireyler evlerinden 5km den fazla hareket edememektedir.

Sayın Başkan Recep Tayip Erdoğan dün gerçekleştirdiği kabine toplansın da Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerini değerlendirdi ve uygulanacak olan yeni yasakları açıkladı. İç İşleri bakanı Süleyman Soylu 81 ilimize yeni gelen kısıtlamaların detaylarını içeren genelgeyi gönderdi. Hafta içi uygulanacak sokağa çıkma yasağı akşam 21:00 dan sabah 05:00 a kadar uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı her Cuma akşam 21:00 dan Pazartesi 05:00 a kadar uygulanacaktır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde market, kasap,bakkal, manav, kuruyemişçiler saat sabah 10:00 dan akşam 17:00 a kadar hizmet verecektir. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı olan bireylerin hariç vatandaşlar kendilerine en yakın olan market, kasap, manav, kuruyemişçiye gidebilecektir.

HAFTA SONU FIRINA GİDİLEBİLECEK Mİ?

Hafta sonları sadece ruhsatlı olan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve işyerleri açık olacak ve onların ekmek satan bayileri açık olacaktır. (65 yaş üzeri,20 yaş altı bireyler hariç) Evlerine en yakın ekmek satan bayilere ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak şartıyla ve araç da kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) gidebilecekler.

Lokanta ve restoranlar hafta sonları saat 10:00 ve 20:00 saati arasında paket servisi verebileceklerdir.

Sokağa çıkma yasağı getirilen günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara temel ihtiyaçları karşılanması adına Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından sağlanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar 10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlanacak.

Kısıtlama olan günlerde özel araçlar ile yapılacak olan seyahatler için izin alması gerekmekte. Şehirlerarası toplu taşıma kullanımını azaltmak amacıyla araçların sefer sayıları çoğaltılacaktır.

Yeni düzenleme kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

Her Avm ve semt pazarı için içeriye alınacak müşteri miktarı iller tarafından belirlenecek ve bireyler hes kodu sorgulamasından geçerek alışveriş yapabileceklerdir.

Cenaze namazlarıda yakınları dahil en fazla 30 kişi bir araya gelebilecek.

Düğünlerde ve nikah merasimlerinde yakınları dahil en fazla 30 kişi bir araya gelebilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması vs toplanmalara müsaade edilmeyecektir.

İl ve ilçelerde belirlenecek olan caddelerde metre kare sayısına düşen insanlar belirlenecek ve kalabalık cadde ve sokaklarda bulunabilecek kişi sayısı belirlenecek.

Ana sınıfı, kreş vb gibi okullara ara verilecektir.

50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurulacak ve sağlık tedbirleri uygulaması denetlenip kontrol edilecek.

Alınan kararlara uymayan bireylere cezai işlem uygulanacaktır.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan

Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlar yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLANLAR

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlıbakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulanHayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,