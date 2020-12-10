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Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma ve açılış kapanış saatleri

COVİD-19 için getirilen yeni kısıtlamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasakları genişletilmişti. Bu kapsamda marketlerin çalışma sistemleri de değişti.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:05
Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma ve açılış kapanış saatleri
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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00’den 05.00’e kadar, hafta sonu ise Cuma saat 21.00’de başlamak üzere Pazartesi 05.00’a kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için marketler ve bakkallar belli saatlerde açık olacaktı. Bu bilgiler doğrultusunda hafta içi A101, ŞOK, BİM ve Migros’un çalışma saatlerini haberimizde yayınladık.

30 Kasım 2020 tarihinde alınıp uygulanmaya başlanan yeni tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Alınan kararlar da ŞOK, BİM, A101 gibi marketlerde saat 10.00’dan 20.00’ye kadar tüm market ve bakkallar açık olacak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 16:05
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A10şokBİMMigrosMarketçalışmasaatleri
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