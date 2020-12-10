Hafta içi ŞOK, BİM, A101, Migros market çalışma ve açılış kapanış saatleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00’den 05.00’e kadar, hafta sonu ise Cuma saat 21.00’de başlamak üzere Pazartesi 05.00’a kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için marketler ve bakkallar belli saatlerde açık olacaktı. Bu bilgiler doğrultusunda hafta içi1,ve’un çalışma saatlerini haberimizde yayınladık.

30 Kasım 2020 tarihinde alınıp uygulanmaya başlanan yeni tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Alınan kararlar da ŞOK, BİM, A101 gibi marketlerde saat 10.00’dan 20.00’ye kadar tüm market ve bakkallar açık olacak.