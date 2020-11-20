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Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile pek çok vatandaş, Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı? sorusunu araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 Cuma 19:31
Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı?
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Kış aylarının gelmesi ile birlikte Covid-19 vakalarında yaşanan artışlar akabinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesine neden oldu. Bilim Kurulu’nun verdiği tedbirler Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından değerlendirildi ve kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Açıklamalar sonrasında hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pek çok vatandaş ise yasağın sadece hafta sonu mu olacağı ve hafta içi otobüs saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Hafta içi otobüs saatlerinde değişiklik olacak mı?


Sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 20.00’da başlayacak ve tüm hafta sonu geçerli olacak. 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’da başlayacak yasaklar 23 Kasım pazartesi 05.00’a kadar geçerli olacak. Buna göre hafta içi saat 05.00’dan itibaren otobüsler seferlere başlayacak.

Açık olacak iş yerleri ve kurumlar nereleridir?

  • Sağlık ile ilgili ilaç, tıbbi cihaz ve benzeri işler ile uğraşan iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczane, veteriner ve hayvan klinikleri, zorunlu kamu görevinde olan personeller açık olacak.
  • Doğalgaz, elektrik, petrol işleri ile uğraşan büyük tesis ve işletmeler,
  • Yurtiçi ve yurt dışı taşımacılık ve lojistik firmaları,
  • Oteller ve konaklama yerleri
  • Sağlık hizmetleri kapasitesi arttırmak için yapılan inşaat, donanım ve diğer işlerle uğraşan firmalar,
  • Hayvan barınakları, çiftlikleri ve bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından merkezinde 50.000 nüfuslu yerleşim yerlerine şehirlerarası yollarda belirlenen sayıda akaryakıt istasyonu, lastikçi,
  • Meyve ve sebze toptan halleri.

Tedbir kapsamında uygulanacak kısıtlamalar

20 Kasım akşam 20.00’dan itibaren geçerli olmak üzere,

  • Alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında çalışacak.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yenilip içilen mekanlar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece gel al hizmeti verecek.
  • Alınacak ikinci bir karar kadar 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonları, kahvehane, kıraathane, intenet kafe, kır bahçesi, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ve halı sahalar faaliyetlerine son verecek.
  • 81 ilde geçerli olmak üzere 65 yaş üzeri vatandaşlar 10.00 – 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ise 13.00 – 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Belirlenen bu saatler dışında 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkamayacak. Ancak 20 yaş altında olmasına rağmen çalışan gençler iş yerinde çalıştığına dair belgelerini ibraz etmeleri durumunda muaf tutulacak.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Hafta SonuSokağa çıkma YasağıToplu Ulaşım
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