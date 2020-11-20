Hafta içi otobüs saatlerinde değişim ve kısıtlama olacak mı? Toplu ulaşıma kısıtlama var mı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Covid-19 vakalarında yaşanan artışlar akabinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesine neden oldu. Bilim Kurulu’nun verdiği tedbirler Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından değerlendirildi ve kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Açıklamalar sonrasında hafta sonu saat 20.00 ile 10.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pek çok vatandaş ise yasağın sadece hafta sonu mu olacağı ve hafta içi otobüs saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Hafta içi otobüs saatlerinde değişiklik olacak mı?

Açık olacak iş yerleri ve kurumlar nereleridir?

Sağlık ile ilgili ilaç, tıbbi cihaz ve benzeri işler ile uğraşan iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczane, veteriner ve hayvan klinikleri, zorunlu kamu görevinde olan personeller açık olacak.

Doğalgaz, elektrik, petrol işleri ile uğraşan büyük tesis ve işletmeler,

Yurtiçi ve yurt dışı taşımacılık ve lojistik firmaları,

Oteller ve konaklama yerleri

Sağlık hizmetleri kapasitesi arttırmak için yapılan inşaat, donanım ve diğer işlerle uğraşan firmalar,

Hayvan barınakları, çiftlikleri ve bakım merkezleri,

Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından merkezinde 50.000 nüfuslu yerleşim yerlerine şehirlerarası yollarda belirlenen sayıda akaryakıt istasyonu, lastikçi,

Meyve ve sebze toptan halleri.

Tedbir kapsamında uygulanacak kısıtlamalar

Sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 20.00’da başlayacak ve tüm hafta sonu geçerli olacak. 22 Kasım Pazar günü saat 20.00’da başlayacak yasaklar 23 Kasım pazartesi 05.00’a kadar geçerli olacak. Buna göre hafta içi saat 05.00’dan itibaren otobüsler seferlere başlayacak.

20 Kasım akşam 20.00’dan itibaren geçerli olmak üzere,