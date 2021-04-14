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Hafta içi marketler kaça kadar açık olacak? Market çalışma saatleri

Ramazan ayında salgın tedbirleri doğrultusunda kısmi kapanma kararı alınırken detaylar İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede yer aldı. Alınan yeni kararlar sonrası hafta içi marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Marketlerin çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:41
Hafta içi marketler kaça kadar açık olacak? Market çalışma saatleri
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Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası gerçekleştirilen kabine toplantısında iki haftalık kısmi kapanma kararı çıktı. Alınan yeni tedbir kararlarının detaylarını İçişleri Bakanlığı yayınlarken marketlerin çalışma saatleri de belli oldu.

Hafta içi marketler kaça kadar açık olacak?

Kabine toplantısında alınan tedbir kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamış, tedbir detaylarında İçişleri Bakanlığı genelge ile yayınladı. Genelgedeki tedbir detayları şöyle;

* Sokağa çıkma yasağında olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 10.00-17.00 arasında açık olacak. 65yaş ve üzeriyle 18yaş altında bulunanlar dışında, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartı  ile (engelli vatandaşlar dışında) ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler gidebileceklerdir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve intenet sipariş firmalarıda evlere servis şeklinde de satış yapabilecektir.

* Sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ya da unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65yaş ve üzeriyle 18yaş altında bulunanlar dışında ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartı ile (engelli vatandaşlarımız hariç) ikâmetlerine yürüme mesafesindeki fırına gidebilecek.

* Ramazan ayı boyunca iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacı ile fırınlardaki özel sipariş üretimide dahil pide ve ekmek üretimi iftardan bir saat önce sonlanacak ve iftar saatine kadar yalnızca satış yapılabilecektir. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine sürdürecek.

* Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçları ile yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılacak, ekmek dağıtım araçları ile sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasında sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler dışında) çalışma saatleri haftaiçi günlerde saat 07.00-18.00 arası olarak belirlendi.

Tüm marketlerin açılış saati ise hafta içi günleri saat 10.00 olarak belirlendi.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:41
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Market çalışma SaatleriHafta Içi Marketler çalışma Saati
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