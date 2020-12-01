30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında alınan yeni önlemleri kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hafta içi hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan yeni tedbirler neticesinde hafta içi akşam 21.00 – sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu ise tam kapanmaya gidilerek Cuma günü akşam 21.00’den pazartesi sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Bakanlığın yayınladığı genelgedeki detaylara göre, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın ve ruhsatlı iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak. Hafta sonu ise saat 10.00-17.00 arasında market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler açık olacak.