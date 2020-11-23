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Hafta içi hangi saatler arası sokağa çıkmak serbest? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüse karşı alınan yeni kısıtlamalar kapsamında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklanan saatler kafaları karıştırırken vatandaşlar hafta içi hangi saatler arası sokağa çıkmak serbest ve hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı sorularını araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:34
Hafta içi hangi saatler arası sokağa çıkmak serbest? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
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Artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaların geleceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlamalara ilişkin kararları açıkladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?


Açıklanan yeni kısıtlamalarda sokağa çıkma yasağına ilişkin ifadeler kafaları karıştırdı. Söz konusu yeni kararlar kapsamında hafta sonları 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin belli saatlerde sokağa çıkmalarına karar verildi. Buna göre hafta içi 20 yaş altı kişiler saat 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkabilirken, 65 yaş üst kişiler saat 10:00 ile 13:00 arasında sokağa çıkabiliyor.

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

Hafta sonları getirilen sokağa çıkma yasağı ilk olarak 21 Kasım Cumartesi günü başladı. 21 Kasım Cumartesi günü akşam saat 20:00 ile 22 Kasım Pazar sabah saat 10:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Buna göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 10:00 ile 20:00 dışında uygulanmış oldu.

Söz konusu saatlerde sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere 3.150 TL idari para cezası uygulanıyor. Bunun yanı sıra 20 yaş altında olan kişiler bir işte çalışmıyorlarsa gün içerisinde 13:00 ile 16:00 arasında sokağa çıkabiliyor. 65 yaş üstü kişiler ise 10:00 ile 13:00 arasında sokağa çıkabiliyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
KORONAYasak
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