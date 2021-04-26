Hafta içi fırınlar kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor? Sahurda fırınlar çalışıyor mu?

Fırınların açılış ve kapanış saatleri ne zaman? 17-18 Nisan hafta sonu fırınlar açık mı?

Fırınlar Ramazan ayı boyunca açık mı?

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riski engellemek amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil olmak üzere pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Hafta sonu fırınlar hangi saat aralığında açık olacak?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek. Fırınlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

