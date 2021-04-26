Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri

Pandemi sebebiyle alınan tedbirler gereği birçok iş yerinin mesai saati değişti. Bu durum sonucu vatandaş eczanelerin çalışma saatlerini merak etti. Eczaneler kaçta açılacak? Kaça kadar açık?

Pandemi sebebiyle uygulanan tedbirlerden eczaneler etkilenmedi. Reçeteli veya reçetesiz fark etmeden 7/24 ilaç alınabilir.

Eczanelerin mesai saatleri 2021

Haziran ayından itibaren normalleşme hız kazanacak. Eczanelerin mesai saatleri de buna göre düzenlendi.

Öğle arası kapalı mı?

İstanbul’da bulunan eczaneler 1 Haziran itibariyle Pazar günleri hariç diğer günler 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Eczanelerde öğle yemeği molası bulunmamaktadır. Öğle arasında da hizmet verilir.

Kapanma saati

Eczaneler 19.00’da kapanmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamasına göre şehirlere göre bu saat değişebilmektedir.

Hafta sonları açık mı?

Pazar günü eczaneler kapalıdır. Nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

Resmi tatillerde açık olacak mı?

Eczaneler, Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 1 Ocak, 1 Mayısıs, 19 Mayısıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde açık değildir. Arefe günü ise yarım gün açıktır.

Nöbetçi eczane

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalıyken hizmet verir. Hafta içi ve Cumartesi günleri mesai bittikten sonra sabaha kadar açık olurlar. Pazar günleri de tam gün hizmet sunulur.