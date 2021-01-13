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Hafta içi bankalar açık mı, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel mesai saatleri

Bankalarda işlem yaptırmak isteyen kişiler koronavirüs nedeni ile değişen mesai saatlerini merak ediyor. Bankaların hangi saatlerde açık olduğunu sizler için belirledik. Tüm detaylar haberimizde..

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:05
Hafta içi bankalar açık mı, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Banka güncel mesai saatleri
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2 Aralık 2021 tarihinden itibaren bankaların çalışma saatlerine değişiklik getirildi. Bankaların hangi saatlerde açıldığı ve hangi saatlerde kapandığı merak ediliyor. 

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 

Tüm bankalar sabah saat 10.00’da açılıyor ve akşam saat 16.00’da kapanıyor. 

Hafta içi çalışma saatleri 10.00- 16.00 arasındadır. Genel olarak çoğu bankanın öğle molası saatleri 12.30-13.30 arasında olmaktadır. 

AKBANK,GARANTİ BANKASI, FİNANS BANK , İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 

2 Aralık 2020’den itibaren banka şubeleri saat 10.00- 12.30 ve 13.30- 16.00 arasında çalışmaktadır.

Yapılmak istenen işlemler bankaların mobil uygulamaları, müşteri hizmetleri ve atmlerden sağlanabilmektedir. 

ZİRAAT BANKASI ve HALK BANK  ÇALIŞMA SAATLERİ 

8 Aralık 2020’den itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatlerinde müşterilere hizmet vermektedir. 

VAKIF BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

09.30-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Ayrıca bankanın intenet şubelerinden,atmlerden,Vakıfbank mobil uygulamasından istenilen işlemler gerçekleştirilebilir. 

BANKALAR HAFTASONU AÇIK MI?

Hafta sonunda bankalar kapalıdır. Bazı bankaların şubeleri hafta sonlarında hizmet vermekteydi fakat koronavirüs nedeni ile artık hafta sonunda işlem yapılmamaktadır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:05
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BankaMesai
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