Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros Marketler ve bakkallar hafta içi kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Türkiye de geçirdiğimiz pandemi sürecinde karşılaştığımız en büyük sıkıntılar arasında marketlerin çalışma saatleri olmakta. Ülke olarak geçirdiğimiz sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerdeyiz ve ilk yasaklar uygulandığında marketlerde, bakkallarda yığılmalar ve sorunlar olmaktaydı. Korona virüs mücadele adına gerçekleştirilen son kabine toplantısında yeni önlemler alındı ve açıklandı. Alınan yeni kararlar bütün illerde uygulanmaya başladı. Uygulanan yeni önlemler kapsamında vatandaşlar marketlerin, kasapların, bakkalların kaçta açılıp kapanacağı konusunda merak içerisinde. Hafta içi hizmet vermekte olan; A101, Şok, Bim, Migros hangi saatlerce açıktır?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye de hafta sonları tüm illerde sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önemler kasamın da marketler hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına uyacak ve kısıtlama saatleri içerisinde hizmet vermeyecektir. Vatandaşlar yalnızca izin verilen saatler içerisinde evlerine en yakın marketlerden ihtiyaçlarını karşılayacağı bildirilmektedir.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.