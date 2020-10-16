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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Adana Ceyhan'da, hafif ticari bir araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

16 Ekim 2020 Cuma 23:27
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
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Adana Ceyhan'da, hafif ticari bir araç ile  bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Akşam saatlerinde meydana gelen kaza Tarsus-Adana (TAG) otoyolu üzerinde gerçekleşti. TAG otoyolu üzerinde İskenderun yol ayrımı çevresinde aynı yöne doğru gitmekte olan plakası ve sürücülerinin adlarının henüz öğrenilemediği biri hafif ticari diğeri otomobil olan iki araç çarpıştı. Gerçekleşen korkunç kazada araç içerisinde bulunan kişilerden 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.


Olay yerine birçok polis ve sağlık ekipleri intikal ederken yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından en yakın çevre hastanelere sevk edildiler. Gerçekleşen korkunç kazada yaşamını yitiren kişilerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanTrafik Kazası
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