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Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?

Twitter’da Mert Armağan adlı kullanıcıya tepki olarak Haddini Bil Kıvırcık etiketi gündem oldu. Trend listesine kadar yükselen etiketin ardından kullanıcılar Haddini Bil Kıvırcık Twitter’da neden gündem oldu, Mert Armağan kimdir ve Atatürk’e ne dedi sorularını araştırmaya başladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:18
Haddini Bil Kıvırcık twitterda neden gündem oldu? Mert Armağan kimdir, ne dedi? Atatürk’e ne dedi?
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Dün gece Twitter’da “HaddiniBilKıvırcık” etiketi gündem oldu. Söz konusu etiketin Mert Armağan adında bir kullanıcıya tepki gösterilmek için açıldığı anlaşıldı.

Mert Armağan kimdir?

Mert Armağan sosyal medyayı aktif olarak kullanan biridir. Twitter’da 100 binden fazla, Youtube’da ise 110 binden fazla abonesi olan Mert Armağan’ın bazı videoları 16 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Sokak röportajları ile tanınan ve adını duyuran Mert Armağan, paylaşımlarında çoğu zaman siyasi ifadeler kullanmaktadır. Dün gece Twitter’da haddini bil kıvırcık etiketiyle gündem olmasıyla dikkatleri çeken Mert Armağan’ın birçok videosu eleştiri toplamaya başladı.

Sokak röportajlarından birinde Atatürk’ü Koruma Kanunu olarak bilinen “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu veya 5816 sayılı kanun kaldırılmalı mı?' sorusunu vatandaşlara soran Mert Armağan’a soruşturma açılmıştı.

Mert Armağan’ın açılan soruşturmanın ardından yaptığı 'Atatürk'ün yanlışları ortaya çıkmasın diye bu kanun var, kanun kalksın ki insanlar araştırıp öğrensin'' açıklaması bu tepkilerin gelmesine neden oldu.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
Mert ArmağanTwitterHaddinibilkıvırcık
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