Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?

2021 Hadde işçisi maaşları

Hadde işçileri, karşılıklı birbirine zıt yönde dönen iki merdane arasında sıcak ya da soğuk metal malzemeyi istenilen ölçüleri elde ederek malzemeye şekillendirerek levha, folyo, tel, çubuk, şerit- bant, profil, sac gibi ürünleri oluşturan kişilerdir.

Hadde işçilerinin ortalama aylık maaşları 3.370 TL’dir. En düşük maaş 2.826 TL, en yüksek maaş 4.870 TL’dir. İŞKUR da hadde iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz.

Hadde işçilerinin en düşük eğitim seviyeleri ilköğretim seviyesidir.

Hadde işçileri ne iş yapmaktadırlar?

*Yasal ve işyerine ait kuralları uygularlar.

*Çalışan yerleri düzenlerler.

*Alet ve donanımların bakımlarını yapmak

*İş organizasyonu yapmak

*Yağlama ve soğutma suyu sistemlerinin kontrollerini sağlamak

*Yarı ürünün kontrolünü yapmak

*Üretimde uygunluğu gerçekleştirmek.

*Haddeleme donanımını kontrolünü sağlamak

Meslek ana grubu:

Meslek alt ana grubu:

Meslek grubu:

Sanatkârlar ve ilgili alanlarda çalışanlarmakine ve ilgili yerlerde çalışanlar, sanatkârlar, metal işletmeAlet yapımcıları, demirciler

Hadde işçisi meslek kodu:

7221.22 olarak belirlenmiştir.