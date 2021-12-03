Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?

2021 Hadde işçisi maaşları
Hadde işçileri, karşılıklı birbirine zıt yönde dönen iki merdane arasında sıcak ya da soğuk metal malzemeyi istenilen ölçüleri elde ederek malzemeye şekillendirerek levha, folyo, tel, çubuk, şerit- bant, profil, sac gibi ürünleri oluşturan kişilerdir.
Hadde işçilerinin ortalama aylık maaşları 3.370 TL’dir. En düşük maaş 2.826 TL, en yüksek maaş 4.870 TL’dir. İŞKUR da hadde iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz.
Hadde işçilerinin en düşük eğitim seviyeleri ilköğretim seviyesidir.
Hadde işçileri ne iş yapmaktadırlar?
*Yasal ve işyerine ait kuralları uygularlar.
*Çalışan yerleri düzenlerler.
*İş organizasyonu yapmak
*Yağlama ve soğutma suyu sistemlerinin kontrollerini sağlamak
*Yarı ürünün kontrolünü yapmak
*Üretimde uygunluğu gerçekleştirmek.
*Haddeleme donanımını kontrolünü sağlamak