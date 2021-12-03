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Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?

2021 hadde işçisi maaşları ne kadar? En düşük hadde işçisi maaşı ne kadardır? En yüksek hadde işçisi maaşı ne kadardır? İş ilanı için nereye bakmalıyız? Hadde işçisi nedir? Hadde işçiliği hakkında merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır. İşte tüm ayrıntılar...

03 Aralık 2021 Cuma 01:03
Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?
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2021 Hadde işçisi maaşları

Hadde işçileri, karşılıklı birbirine zıt yönde dönen iki merdane arasında sıcak ya da soğuk metal malzemeyi istenilen ölçüleri elde ederek malzemeye şekillendirerek levha, folyo, tel, çubuk, şerit- bant, profil, sac gibi ürünleri oluşturan kişilerdir. 

Hadde işçilerinin ortalama aylık maaşları 3.370 TL’dir. En düşük maaş 2.826 TL, en yüksek maaş 4.870 TL’dir. İŞKUR da hadde iş ilanlarına bakarak başvuru yapabilirsiniz. 

Hadde işçilerinin en düşük eğitim seviyeleri ilköğretim seviyesidir.

Hadde işçileri ne iş yapmaktadırlar?

*Yasal ve işyerine ait kuralları uygularlar.

*Çalışan yerleri düzenlerler.

*Alet ve donanımların bakımlarını yapmak

*İş organizasyonu yapmak

*Yağlama ve soğutma suyu sistemlerinin kontrollerini sağlamak

*Yarı ürünün kontrolünü yapmak

*Üretimde uygunluğu gerçekleştirmek.

*Haddeleme donanımını kontrolünü sağlamak

Meslek ana grubu:

Sanatkârlar ve ilgili alanlarda çalışanlar

Meslek alt ana grubu:

makine ve ilgili yerlerde çalışanlar, sanatkârlar, metal işletme

Meslek grubu:

Alet yapımcıları, demirciler

Hadde işçisi meslek kodu:

7221.22 olarak belirlenmiştir. 

Son Güncelleme: 03.12.2021 01:03
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