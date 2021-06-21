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Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?

Dilek namazı olarak da bilinen Hacet namazının nasıl kılınacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Haberimizden Hacet namazının nasıl kılınacağını ve hangi duaların okunması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:25
Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
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Hâcet Namazı, dünya hayatı ya da ahiret hayatı için Müslümanın istedikleri veya diledikleri için kıldığı bir namazdır. Hâcet Namazına ayrıca Dilek Namazı da denmektedir.

Hâcet Namazı nedir?

Hacet namazı, ahiret yada dünya için dileği olan kişinin Allah rızası için kıldığı nafile namazıdır. Hacet namazı mekruh vakitler haricinde her zaman kılınır. Bu namaz genellikle Ramazan Ayı’nda, kandiller de ve perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde kılınmaktadır.

Hacet Namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı, genel olarak 2 rekat yada 4 rekat şeklinde kılınmaktadır. Ancak 2 rekat ila 12 rekat da kılınabilmektedir. Hacet namazı şu şekilde kılınır;

1. Rekatta "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. “Allahu Ekber" deyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Subhâneke duası ve Euzü besmele çekilir. Ardından da Fatiha Suresi sonra 3 kez Ayetel Kürsi okunur. Sonra rukûya ve Secde'ye gidilir. Doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekatta, ayağa kalkılıp Kıyama durulur. Besmele çekip Fatiha suresi okunur. Sonrasında sırasıyla birer kez İhlas suresi, Felâk suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Sonra Secde'ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekatta, 2. rekatın bitişinde oturduktan sonra tekrardan ayağa kalkılıp kıyama durulur ve besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Sonrasında sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Ardından secde'ye gidilip doğrulup tekrar secde'ye gidilir.

4. Rekatta, ayağa kalkılıp Kıyama durulur ve besmele çekilir. Fatiha Suresini ve sırası ile birer kez İhlas suresi, Felak suresi ve Nas suresi okunup rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbenâ dualarını okunur. Son olarak da "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek sağa ve de sola selam verilip namaz sonlandırılır.

Namaz sona erdikten sonra hacet duası okunur ve de Allah'tan ne dilerse onun için dua edilmektedir. Hacet duası okunması zorunlu değildir. Bu duayı bilenler okuyabilir bilmeyenler ise istediği gibi dua edebilir. Hacet duası şöyle;

“Lâ ilâhe illâllâhu’lhalîmü’lkerîm. Sübhânellâhi Rabbi’larşi’lazîm. Elhâmdü lillâhi rabbi’lâlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve’lğanîmete min külli birrin ve’sselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ ğaferteh ve lâ hemmen illâ ferrecteh, ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamerrâhimîn.”

“Halim ve kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Allah’ım ! Rahmetine vesile olan ve günahlar bağışlaman gerektiren şeyleri, her türlü iyiliğe kavuşmayı ve her günahtan kurtulmayı senden isterim.

Allah’ım! Benim için bağışlamadığın hiçbir günah, sevince çevirmediğin hiçbir üzüntü, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiç bir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”


Son Güncelleme: 21.06.2021 20:25
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