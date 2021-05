Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları

Deriden küçük bir kesik alınarak vakum yolu ile kan çekilmesiyle gerçekleştirilen tedavi yöntemine hacamat deniyor. Genel olarak sırt bölgesine yapılan hacamat, kişilerin rahatsızlığına göre değişiklik gösteriyor. İşte hacamatın ne olduğu ve faydalarına dair detaylar…

Hacamat nedir?

Hacamat tedavisi, derinin üstünden ufak vakum yoluyla kan alınması işlemidir. Eski Mısırlılara kadar uzanan kadim tıp yöntemleri arasında yer alan hacamat tedavisi birçok rahatsızlığı tedavi ediyor. 5000 sene öncesine kadar dayanmakta olan bir tür akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter ile çizilerek ağzı geniş bir bardak, kavanoz ya da şişeyle oluşturulan emme gücü ile kanın çekilmesiyle yapılıyor. Geleneksel olarak ağrı, sızı ya da hastalığın olduğu organlara yakın olarak yapılmakta. Hacamat tedavisinin birçok hastalığı iyileştirdiği biliniyor.

Hacamat tedavisi nasıl yapılıyor?

Hacamat tedavisinin ne gibi yararları var?

Derinin altında biriken kan, kan özelliğini kaybetmiş koyu renkli pelte kıvamında olur ve kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etki ederek pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Hacamat tedavisiyle bu kan alınır. Hacamat uygun zamanlarda belirli aralıklar ile kurallarına uygun bir şekilde yapıldığında, vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaları vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenin normal formuna gelmesini sağlar.

Hacamat tedavisinin yararları say say bitmez. Ancak, herkesin her zaman kan aldırması da doğru olmaz. Hacamat tedavisinin yararları şu şekildedir:

Hacamat kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ve hazır gıdaların verdikleri zararları temizler. Kana detoks uygular.

Hacamat vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemdir, stresi azaltır, çabuk sinirlenmeyi önler, sinirlerin pamuk gibi olmasını sağlar.

Hacamat olmak nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında şifa sürecini hızlandırır.

Baş ağrısı, kadın erkek herkeste her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Hacamat kronikleşmiş bağ ağrılarını geçirmekte çok önemli rol oynar.

Hacamat kan yapımını uyarıp, kansızlık (anemi) eksikliğinin tedavisine yardımcı olur.

Hacamat halk arasında Sara hastalığı olarak bilinen Epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.

Hacamat tembellik ve uyuşukluğu giderip, vücudu resetler, kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar.

Baş dönmesi en sık karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir.

Vücudumuzun uyarılara ani tepki vermesine refleks denir. Hacamat refleksleri güçlendirir.

Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan yararlanılabilir.

Hacamat hücreler arası matrikste viskoziteyi (yapışkanlığı) azaltır.

Hacamat kas ve bağ dokusundaki esnekliği artırır. Dokulardaki ve eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.

Hacamat kan damarlarındaki geçirgenliğini artırır, böylece organlara daha fazla oksijen gider, hücreler yenilenir.

Hacamat görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesini sağlar. Göz hastalıklarının tedavisine de yardımcı olur.

Uykusuzluk, rahatsız uyuma, çok uyusak ta uykuyu alamama günümüzde en sık görülen uyku problemlerindendir. Hacamat olmak sinirleri rahatlatıp tüm uyku problemlerine şifadır.

Adet sancısı, regl ağrısı, adet döneminde yaşanan kramplar çoğu kadının kabusu olan, çok sıkıntı verici bir durumdur. Hacamat regl dönemi düzensizliklerini giderir, regl döneminin ağrılı, kramplı geçmesini önler.

Hacamat uyuşturucu bağımlılığından kurtulmakta, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.

Hacamat cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp, cilt hastalıklarını önlemede çok etkilidir. Ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.

Hacamat stres ile başa çıkmada etkilidir. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavilerdendir.

Yüksek tansiyon damar tıkanıklığından strese kadar pek çok nedenden meydana gelebilir. Hacamat yüksek tansiyonu düşürür.

Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.

Depresyon kendini mutsuz hissetme, karamsarlık halidir. Hacamat depresyonda mutluluk hormonu olan(endorfin, serotonin) salgılatır.



Hacamat zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır.

Hacamat yaralar ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır

Hacamat vücuttaki iltihabı giderir. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir.

Hacamat damarlardaki esnekliği artırıp hemoroid basur oluşumunu önler. Var olan basurların geçmesini sağlar.

Hacamat damarları temizleyip yüksek kolesterolü düşürür.

Hacamat göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir.

Hafıza yaptırmanın dikkat eksikliği konsantrasyon bozukluğu gibi zihinsel faaliyetlerde iyileştirici etkisi vardır.

Hacamat pıhtıları doğal yoldan eritip varislerin geçmesini sağlar.

Gut ve romatizmanın metabolik birikintilerini temizler.

Hacamat kan dolaşımını artırıp vücuttaki ağrıları giderir. Bütün hastalıklarda diğer medikal veya cerrahi tedavileri destekler.

Hacamat yüz felcinin ilk aşamalarının tedavisinde çok önemli rol oynar.

Karaciğer hastalıklarında hasarı önler.

Çocuklarda huzursuzluk, sakin olamama, uyku sorunlarında tedavi edicidir.

Hacamat ülsere de şifadır, her türlü ülser türünün tedavisinde etkilidir.

Düzenli hacamat yaptırmak organlardaki mevcut hasarları, fonksiyon bozukluklarını tamir eder.

Hacamat felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir.

Hacamat damar tıkanıklığını önler, tıkalı damarları açar.

Bazı hastalıklarda hacamat ile Akupunktur tedavisi veya sülük tedavisi birlikte uygulanıp daha hızlı sonuç alınabilir. Bu özelliği ile akapunktur ve sülük tedavisini destekleyici rol oynar.

Ödem vücutta özellikle ellerde, ayaklarda, parmaklarda, yüzde şişliğe neden olan vücudun su toplaması halidir. Hacamat ödemi söker, ödemin atılmasına yardımcı olur.

Hacamat çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, ders çalışamama gibi sorunların tedavisinde oldukça başarılıdır.

Hacamat kan dolaşımını, vücudu, boğazı, omuzları ve göğsü rahatlatır. *Bütün organ fonksiyonlarında metabolizmayı düzenlemede tetikleyici rol oynar.

Hacamat psikolojik travma sonrası bozuklukları aşmada çok yardımcıdır.

Bel ağrısı en sık karşılaşılan ağrı türlerindendir. Hacamat bazı bel ağrısı türlerinin de iyileşmesinde çok etkilidir.

Hacamat kısırlık, üreme problemleri ile libido kaybı gibi cinsel sorunların tedavisinde güvenle uygulanır.

Hacamat yüksek kolesterol, diyabet ile inme tedavisinde önleyici etkiye sahiptir ya da rahatlama sağlar.

Hacamat astım, pnömoni ile angina pektorisi hastalığı olan insanlar için çok faydalıdır.

Hacamat her yıl düzenli olarak yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olmuşsa da şiddetini azaltır.

Migren şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık şeklinde belirti veren moden çağ hastalıklar arasındadır. Hacamat damarlardaki kirli kanı temizleyerek migrene şifa olur.

Hacamat eklem ile kasları rahatlatarak bu bölgelerde görülen ağrıları geçirir.

Hacamat ergenlik sivilcelerini minimum %50 oranda yok eder.

Hacamat hassas bağırsak sendromu, mide ağrısı, ishal, gastrit gibi mide bağırsak hastalıkları tedavisinde işe yarar.

Hacamat tedavisi kimlere uygulanamaz?

Hacamat tedavisi regl döneminde olan kadınlar ile bazı hastalıkları olan kişilere yapılmaz. Hacamat tedavisinin uygulanamayacağı durumlar şu şekildedir: