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Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Ufuk Güldemir tarafından 23 Mart 2001 tarihinde kurulan Haber Türk kanalı 2007 senesinde Güldemir’in vefatı üzerine Ciner Grubuna satılmıştır. Daha sonra kazaklara satılan kanal şu an için tamamen haber kanalı portalı olarak hizmete sunulmaktadır. Haber Türk WhatsApp ihbar hattına ulaşmak için aşağıda belirtilen telefon numarasını arayarak istek veya şikayetlerinizi belirtebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:19
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Takip Et:

Şikâyet, istek ve ihbarlarınızı Haber Türk kanalına göndermek istiyorsanız

+905362667969

telefon numarasını arayarak bilgilendirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 04.02.2021 00:19
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Anahtar Kelimeler:
Haber TürkWhatsApp Ihbar Hattı
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