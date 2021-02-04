Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Ufuk Güldemir tarafından 23 Mart 2001 tarihinde kurulan Haber Türk kanalı 2007 senesinde Güldemir’in vefatı üzerine Ciner Grubuna satılmıştır. Daha sonra kazaklara satılan kanal şu an için tamamen haber kanalı portalı olarak hizmete sunulmaktadır. Haber Türk WhatsApp ihbar hattına ulaşmak için aşağıda belirtilen telefon numarasını arayarak istek veya şikayetlerinizi belirtebilirsiniz.
04 Şubat 2021 Perşembe 00:19
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Şikâyet, istek ve ihbarlarınızı Haber Türk kanalına göndermek istiyorsanız
+905362667969
telefon numarasını arayarak bilgilendirebilirsiniz.
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