İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

HABAŞ ‘ın sahibi kim? HABAŞ Holding şirketleri kime ait? HABAŞ topluluğu hangi sektörde faaliyet göstermektedir? HABAŞ patronu kim? HABAŞ kim tarafından ve ne zaman kuruldu? Türkiye ‘de otomobil üretimine son vereceğini açıklayan Honda, Gebze Kocaeli ‘nde bulunan üretim tesislerini de HABAŞ Topluluğuna devretmek için bir anlaşma imzaladığının duyurusunu paylaştı. Peki HABAŞ kim? HABAŞ grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? HABAŞ ‘ın kurucusu kim?

06 Aralık 2021 Pazartesi 14:09
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
Takip Et:

HABAŞ ‘ın sahibi kim? HABAŞ ne zaman ve nerede kuruldu? HABAŞ Grup kim tarafından kuruldu? HABAŞ GRUP hangi sektör alanlarında faaliyet gösteriyor? şeklinde ki soruları son günlerde bir hayli rövanşta. Honda, Gebze Kocaeli ‘nde bulunan üretim tesislerini HABAŞ ‘a devretme kararı aldı. Honda Türkiye tarafından yapılan bir açıklamada ‘’ Honda Türkiye A.Ş. Kocaeli Gebze ‘de bulunan üretim tesislerini HABAŞ topluluğuna devretmek için bir anlaşma yapmıştır. Taraflar arasında yapılan bu anlaşma sonucunda söz konusu olan taşınmazın teslim tarihi ise Eylül 2021 tarihinden sonra yapılacaktır. 1992 ‘den itibaren Türkiye ‘de faaliyette bulunan Honda, bugüne dek olduğu gibi bundan sonrasında da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile de hizmet vermeye devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul ‘da bulunan Genel Müdürlük ‘te devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş. , etkin olan bayi ağı ile de ülkemiz adına değer yaratmaya devam edecektir. ‘’ sözlerini dile getirdi.

HABAŞ grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

HABAŞ, tıbbi gaz ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine üreticisi, LNG yani sıvılaştırılmış olan doğal gaz, CNG yani sıkıştırılmış olan doğal gaz, LPG yani sıvılaştırılmış olan petrol gazı dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ile liman hizmeti vermekte olan bir kuruluştur. HABAŞ, LPG dağıtımında sektörde önde gelen firmalardan bir tanesidir. Dolum ile depolama tesisleri, deniz terminalleri ve LPG gemisine sahip olan bir kuruluştur.

Yılda 3 milyon ton çelik üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda da 5 ayrı kıtaya da ihracat yapıyor. Demir – çelik tesisi ise İzmir ‘in Aliağa ilçesinde bulunmaktadır. Elektrik üretiminde doğalgaz 240 MW ve fuel – oil ile çalışan 36 MW olmak üzere toplamda tam 300 Mwh kurulu bir güce sahiptir.

Mehmet Rüştü Başaran kim ve nerelidir?

HABAŞ Grup ‘un kurucusu olan Hamdi Başaran, 1956 ‘da İstanbul Topkapı ‘da sıvı oksijen fabrikası kurmuştur. 1967 yılında ise sıvı azot üretimi, oksijen ile argon da üretmeye başlamıştır. 1997 yılına gelindiğinde de özelleştirlmiş olan Anadaolubank ‘ı satın almış ve 3 olan şube sayısını 88 adete çıkararak bu sayede şubelerini artırmıştır.

HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ise grubun ana şirketi oluyor.

HABAŞ Grup kime ait?

HABAŞ Grup, Mehmet Rüştü Başaran ‘a aittir.

Mehmet Rüştü Başaran; babası olan Hamdi Başaran tarafından ‘’ Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası ‘’ adı altında ki 1956 yılında temelleri atılmış olan HABAŞ Topluluğu ‘nun başında durarak HABAŞ Grup 'un patronluğunu yapmaktadır. HABAŞ, Türkiye ‘nin en büyük sınai gaz ve tıbbi gaz üreticisidir. Sıvılaştırılmış olan doğal gaz yani LNG ile sıkıştırılmış olan doğal gaz yani CNG 'nin dağıtıcısıdır. Deniz terminalleri, depolama ile dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektöründe öncü kuruluşlar arasındadır. HABAŞ, ayrıca yılda 3 milyon ton çelik üretim kapasitesi ile de Türkiye ‘nin en önemli yatırımcılarından bir tanesidir.

HABAŞ toplulğu tarafından 1997 ‘de Özelleştirme İdaresi ‘nden satın olarak alınan Anadolubank ise şu anda 80 şubesi ile Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir.

 


Son Güncelleme: 06.12.2021 14:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HabaşHabaş Grup KiminHabaş Faaliyeti NedirHonda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?
İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Rüyada zincir görmek ne anlama gelir? Rüyada zincir görmek iyi mi kötü mü?
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Aralık Salı at yarışı programı
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
TJK 6 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Hastane Hizmetlisi ne kadar maaş alıyor?
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
Netflix Benim Adım Karl filmi konusu nedir? Netflix'in Alman yapımı Benim Adım Karl filmi iddialı bir konseptle izleyenleri bekliyor
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?
Netflix dizisi Nevertheless'in konusu nedir?
Evde bakım maaşı yatan iller 6 Aralık 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.