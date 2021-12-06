HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

HABAŞ ‘ın sahibi kim? HABAŞ ne zaman ve nerede kuruldu? HABAŞ Grup kim tarafından kuruldu? HABAŞ GRUP hangi sektör alanlarında faaliyet gösteriyor? şeklinde ki soruları son günlerde bir hayli rövanşta. Honda, Gebze Kocaeli ‘nde bulunan üretim tesislerini HABAŞ ‘a devretme kararı aldı. Honda Türkiye tarafından yapılan bir açıklamada ‘’ Honda Türkiye A.Ş. Kocaeli Gebze ‘de bulunan üretim tesislerini HABAŞ topluluğuna devretmek için bir anlaşma yapmıştır. Taraflar arasında yapılan bu anlaşma sonucunda söz konusu olan taşınmazın teslim tarihi ise Eylül 2021 tarihinden sonra yapılacaktır. 1992 ‘den itibaren Türkiye ‘de faaliyette bulunan Honda, bugüne dek olduğu gibi bundan sonrasında da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile de hizmet vermeye devam edecektir. Faaliyetlerine İstanbul ‘da bulunan Genel Müdürlük ‘te devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş. , etkin olan bayi ağı ile de ülkemiz adına değer yaratmaya devam edecektir. ‘’ sözlerini dile getirdi.

HABAŞ grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

HABAŞ, tıbbi gaz ve endüstriyel gaz, elektrik, çelik, tüp, ağır makine üreticisi, LNG yani sıvılaştırılmış olan doğal gaz, CNG yani sıkıştırılmış olan doğal gaz, LPG yani sıvılaştırılmış olan petrol gazı dağıtıcısı, deniz taşımacılığı ile liman hizmeti vermekte olan bir kuruluştur. HABAŞ, LPG dağıtımında sektörde önde gelen firmalardan bir tanesidir. Dolum ile depolama tesisleri, deniz terminalleri ve LPG gemisine sahip olan bir kuruluştur.

Yılda 3 milyon ton çelik üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda da 5 ayrı kıtaya da ihracat yapıyor. Demir – çelik tesisi ise İzmir ‘in Aliağa ilçesinde bulunmaktadır. Elektrik üretiminde doğalgaz 240 MW ve fuel – oil ile çalışan 36 MW olmak üzere toplamda tam 300 Mwh kurulu bir güce sahiptir.

Mehmet Rüştü Başaran kim ve nerelidir?

HABAŞ Grup ‘un kurucusu olan Hamdi Başaran, 1956 ‘da İstanbul Topkapı ‘da sıvı oksijen fabrikası kurmuştur. 1967 yılında ise sıvı azot üretimi, oksijen ile argon da üretmeye başlamıştır. 1997 yılına gelindiğinde de özelleştirlmiş olan Anadaolubank ‘ı satın almış ve 3 olan şube sayısını 88 adete çıkararak bu sayede şubelerini artırmıştır.

HABAŞ Grup kime ait?

HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ise grubun ana şirketi oluyor.

HABAŞ Grup, Mehmet Rüştü Başaran ‘a aittir.

Mehmet Rüştü Başaran; babası olan Hamdi Başaran tarafından ‘’ Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası ‘’ adı altında ki 1956 yılında temelleri atılmış olan HABAŞ Topluluğu ‘nun başında durarak HABAŞ Grup 'un patronluğunu yapmaktadır. HABAŞ, Türkiye ‘nin en büyük sınai gaz ve tıbbi gaz üreticisidir. Sıvılaştırılmış olan doğal gaz yani LNG ile sıkıştırılmış olan doğal gaz yani CNG 'nin dağıtıcısıdır. Deniz terminalleri, depolama ile dolum tesisleri, LPG gemisi ile HABAŞ, LPG sektöründe öncü kuruluşlar arasındadır. HABAŞ, ayrıca yılda 3 milyon ton çelik üretim kapasitesi ile de Türkiye ‘nin en önemli yatırımcılarından bir tanesidir.

HABAŞ toplulğu tarafından 1997 ‘de Özelleştirme İdaresi ‘nden satın olarak alınan Anadolubank ise şu anda 80 şubesi ile Türkiye’nin her yerinde hizmet vermektedir.