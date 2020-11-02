HAARP projesi nedir? İzmir depremi için HAARP iddiaları

Geçtiğimiz gün İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem için kurtarma çalışmaları devam ederken depremin oluşmasına ilişkin bazı iddialar atıldı. Bu iddialardan birisi de HAARP isimli bir geminin İzmir civarına geldiği iddia edildi.

Bir çok kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı depremin yaraları sarılmaya devam ederken İzmir depreminden iki gün önce Ege Denizi’nde ABD’ye ait olan sismik savaş gemisinin suni bir deprem yarattığı iddia ediliyor.

İddiaları ortaya atan isim olan Haluk Özdil, “İzmir'deki bu fay hattı 1500 yılında böyle büyük deprem üretmiş. "520 yıl sonra hiçbir belirti vermeden aniden kırılması normal bir aktivite midir?" sorusunun yanıtını işin uzmanlarına bırakıp, Ege'de dolaşan HAARP gemisine odaklandım. Yakında açıklamalarım olacak” şeklinde bir tweet paylaştı. Ardından ise paylaştığı bir video ile depremin HAARP gemisinin yaydığı dalgalarla depremi oluşturduğunu iddia etti. İşte o video..

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