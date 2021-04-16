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Güzellik merkezleri kapatıldı mı, kapalı mı?

Gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yayınlayan genelgeye göre birçok işletme kapatılırken kuaförlerin, güzellik merkezlerinin ve berberlerin kapatılmasının genelge kapsamında yer alıp almadığı merak edildi. Peki kuaförler, güzellik merkezleri ve berberler kapatıldı mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Nisan 2021 Cuma 00:17
Güzellik merkezleri kapatıldı mı, kapalı mı?
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Gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ülkemizde vaka artışlarının artması nedeniyle yeni kararlar alınırken İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Genelge'de yer alan ifadelere göre, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları faaliyetlerine 17 Mayısıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verecektir. 

Güzellik merkezleri kapatıldı mı?

Yayınlanan Kısmı Kapanma konunu genelgeye göre "Güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır."



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
Güzellik MerkeziKuaförBerberKapalı Mı
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