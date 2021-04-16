Güzellik merkezleri kapatıldı mı, kapalı mı?

Güzellik merkezleri kapatıldı mı?

Gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında ülkemizde vaka artışlarının artması nedeniyle yeni kararlar alınırken İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi. Genelge'de yer alan ifadelere göre, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu,/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları faaliyetlerine 17 Mayısıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verecektir.

Yayınlanan Kısmı Kapanma konunu genelgeye göre "Güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan işyerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır."