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Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi- Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ramazan boyunca kapalı olacak işletmelerin listesi açıklandı. Açıklamalar sonrasında vatandaşlar, Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi - Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri başlıklarını araştırmaya başladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:41
Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi- Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamaları sonrasında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesi ramazan ayında geçerli olacak ek tedbir ve yasakları görüştü. Görüşmelerde çıkan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklarken açıklamalar sonrasında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgelerin gönderilmesi sonrasında en merak edilen konuların başında güzellik merkezlerinin ramazan ayında açık olup olmayacağı ve açık olacaksa çalışma saatlerinin oldu.

Güzellik merkezleri kapandı mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının başlangıcı olan saat 21.00 yeni genelge ile saat 19.00’a geriledi. Cuma günü akşam saat 19.00’da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00’da son bulacak.

Genelge kapsamında ramazan boyunca kapalı olacak mekanlar ve işletmeler de açıklandı. Buna göre; Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, denek lokali, çay bahçesi gibi yerler, intenet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler 17 Mayısıs 2021 Pazartesi tarihine kadar geçici olarak kapatıldı. 

Güzellik salonları çalışma saatleri

Güzellik salonları da genelge kapsamında geçici olarak kapatılan işletmelerden oldu. Buna göre; güzellik salonları 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar kapandı.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 18:41
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