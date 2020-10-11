İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert cevap!
Canan Kaftancıoğlu, Hakan Bayrakçı'ya sert...

Güzel havayı gören taksime akın etti

İstanbul'da havanın iyice ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar taksim meydanına ve istiklal caddesine akın etti.

11 Ekim 2020 Pazar 18:43
Güzel havayı gören taksime akın etti
Takip Et:

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle olabildiğince kalabalık ortamlardan kaçının uyarılarına rağmen bugün istanbul'da havanında sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar ister istemez kalabalık ortamlar oluşturdu.

Megakent İstanbul'da havaların iyi olmasıyla birlikte, okul ile iş tatilinde eklenmesiyle insanlar kendini dışarı attı.

Özellikle megakentin sembolü olan taksim meydanı ve istiklal caddeside insan kalabalığından nasibini aldı.

Bazen insan kalabalığı öyle arttı ki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Caddede dolaşıp güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşların zaman zaman maskerlerinide takmamayı yada çene altına indirmesi dikkatlerden kaçmadı.


Özellikle taksim meydanın ve istiklal caddesinin sembolleriden olan tranvay'da da insanların yoğun olması dikkatleri çekti.

İşte koronavirüs gölgesinde geçen pazar gününden taksim meydanı görüntüleri

 

 



Son Güncelleme: 11.10.2020 18:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TaksimIstiklal Meydanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler
Üzerine araç sürdükleri vatandaşları soyan yankesiciler

Popüler Haberler

TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
ING Bank'tan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası! 50.000 TL kredi çek, 3 ay sonra ödemeye başla
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 11 Ekim 2020 Pazar
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2020 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Karınca kovmak için ne kullanılır? Doğal karınca kovma yöntemleri
2020 meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı! LGS Tercihleri ne zaman bitecek?
SGK vatandaşa aylık 2770 TL maddi yardım duyurusu! İşte SGK maddi yardım başvuru şartları
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? 2019 MSÜ Tercih Sonuçları
Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok, neden gittiler, elendiler mi?
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Ziraat Bankası online kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2020 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Maria ile Mustafa Gonca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğba Tutuğ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin Reşit yeni sezonda dizide olmayacak mı? Yavuz Ketenci diziden ayrıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.