Güzel havayı gören taksime akın etti

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle olabildiğince kalabalık ortamlardan kaçının uyarılarına rağmen bugün istanbul'da havanında sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar ister istemez kalabalık ortamlar oluşturdu.

Megakent İstanbul'da havaların iyi olmasıyla birlikte, okul ile iş tatilinde eklenmesiyle insanlar kendini dışarı attı.

Özellikle megakentin sembolü olan taksim meydanı ve istiklal caddeside insan kalabalığından nasibini aldı.

Bazen insan kalabalığı öyle arttı ki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Caddede dolaşıp güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşların zaman zaman maskerlerinide takmamayı yada çene altına indirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle taksim meydanın ve istiklal caddesinin sembolleriden olan tranvay'da da insanların yoğun olması dikkatleri çekti.

İşte koronavirüs gölgesinde geçen pazar gününden taksim meydanı görüntüleri