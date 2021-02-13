Güvercinlerini ısıtmak için ateş yaktı, daire alevler içinde kaldı!

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Yankı Sokak'ta saat 17:00 sularında bir apartmanın 4. katında yaşanan yangında daire alevlere teslim oldu. Evde bulunan iki çocuk metrelerce yükselen alevlerin arasından son anda kurtarılarak güvene alındı. Çocuklardan biri, yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamayınca mahalle sakinleri battaniye açarak aşağıya atlamasını istedi. Her iki çocuk da ölüm ile burun buruna geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
Son Güncelleme: 13.02.2021 19:42