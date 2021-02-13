Güvercinlerini ısıtmak için ateş yaktı, daire alevler içinde kaldı!

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Yankı Sokak'ta saat 17:00 sularında bir apartmanın 4. katında yaşanan yangında daire alevlere teslim oldu. Evde bulunan iki çocuk metrelerce yükselen alevlerin arasından son anda kurtarılarak güvene alındı. Çocuklardan biri, yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamayınca mahalle sakinleri battaniye açarak aşağıya atlamasını istedi. Her iki çocuk da ölüm ile burun buruna geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alınan bilgiler kapsamında, yangının çıkmasına güvercinini besleyen bir çocuğun neden olduğu söylendi. Çocuğun güvercinleri ısıtabilmek için yakmış olduğu ateşin kısa zamanda büyümesiyle önce çatıya sonrasında ise daireye sıçradığı belirtildi.