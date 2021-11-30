Güvenilir yurtdışı alışveriş siteleri hangileridir?

Son yıllarda intenet üzerinden alışveriş yapma oldukça popülerleşti. İnsanlar artık ihtiyaçlarını tek tık ile almaya başladı. Bunun için de birçok yeni site ortaya çıktı. Bu siteler yurtiçi olduğu kadar yurtdışında da aynı ivmeyi kazandı. Peki yurtdışını sitelerinden alışveriş yapmak için hangi sitelere güvenmeliyiz? İşte konuya ilişkin detaylar…

En iyi ve güvenilir yurtdışı alışveriş siteleri

AliExpress

Amazon

eBay

Google Shopping

Asos

Overstock

Zappos

Wish

Etsy

Otto

Aliexpress nasıl kullanılır?

En iyi ve güvenilir sitelerden ilki Aliexpress’tir. Bu alışveriş sitesi en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Aliexpress, dünyanın her yerine hizmet vermektedir. Bu mağazadan intenet üzerinden oldukça güvenli alışverişler yapabilirsiniz.

Aliexpress, içerisinden birbirinden çeşitli çok sayıda ürün bulundurmaktadır. Bu yüzden de en çok ilgi gören yabancı sitelerin başındadır. 2009 yılında hizmet vermeye başlayan site, çok kısa süre içinde popülerleşmiştir.

Amazon nasıl kullanılır?

En iyi ve güvenilir yurtdışı alışveriş sitelerinden bir diğeri de oldukça popüler olan Amazon’dur. Günümüzde satış rekorları kıran bu site, bünyesinden farklı kategorilerde milyonlarca ürün barındırmaktadır.

Teknolojik ürünlerden ev ürünlerine, mutfak ürünlerinden kıyafete ve daha birçok şeye bu site aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Son dönemin en popüler siteleri arasında yer alan bu alışveriş sitesi oldukça güvenlidir.

Ebay nasıl kullanılır?

Güvenilirliği ve bünyesinden bulundurduğu çeşitli üründen dolayı en çok tercih edilen sitelerden biri de eBay’dır. Dünyanın en popüler e – ticaret ve ihracat sitesi olarak bilinen eBay üzerinden farklı ülkelere her gün milyonlarca ürün gönderilmektedir.

Bu alışveriş sitesi dijital pazarda ilk 50 ürünü her ay ücretsiz listeleme fırsatı sunmaktadır. Bu siteden açacağınız bir üyelik ile hem alışveriş yapabilir hem de satış yapabilirsiniz.

Google Shopping nasıl kullanılır?

Güvenilir ve en iyi yurtdışı alışveriş sitelerinden biri olan Google Shopping, e-ticaret sitelerinde ürün aramak için kullanılmaktadır. Bu alışveriş sitesi sayesinde birbirinden farklı kategorilerde milyonlarca ürüne ulaşabilirsiniz.

Alışverişten ziyade arama motoru olarak kullanılan bu site aracılığı ile yurtdışından yapacağınız alışverişlerinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra site kullanıcılara farklı yurt dışı alışveriş sitelerindeki ürünleri ve fiyatlarını karşılaştırma şansı da sunmaktadır.

Asos nasıl kullanılır?

En iyi ve güvenilir yurtdışı alışveriş sitelerinden biri de Asos’tur. Oldukça güvenilir olan bu site aynı zamanda ürünlerini çok uygun fiyatlarla satmaktadır. Düşük fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler bu siteyi ziyaret edebilirler.

Bunların yanı sıra oldukça başarılı bir müşteri desteği sunan site, müşterilerden gelen mesajlara hemen dönüş yapmaktadır.

Overstock nasıl kullanılır?

En çok tercih edilen ve güvenilir olan yurtdışı alışveriş sitelerinden bir diğeri de Overstock sitesidir. İntenet alışverişi konusunda oldukça köklü olan bu sitede aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

Bu site Amerika’nın dünya devi olan alışveriş mağazası olarak nitelendirilmektedir. Dünyanın her yerine ulaşım sağladığı için de en çok tercih edilenler arasındadır.

Zappos nasıl kullanılır?

En iyi ve güvenilir sitelerden bir başkası da Zappos’tur. Bu sitede özellikle de giyim, ayakkabı, aksesuar alanında çok zengin içerikler sunulmaktadır. Milyonlarca ürünün olduğu bu siteyi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra site, ücretsiz kargo imkanı da sağlamaktadır. Alışverişler 2-3 gün içinde alıcıya teslim edilir. En önemlisi de üründen memnun kalmayan kişi bir sene boyunca iade etme hakkına sahiptir.

Wish nasıl kullanılır?

Güvenilirlik açısından en çok tercih edilen sitelerden biri de Wish’tir. Son dönemde oldukça popüler hale gelen bu site, bünyesinde birbirinden farklı milyonlarca ürün bulundurmaktadır. Ayrıca kredi kartına taksit imkanı da sunmaktadır. site üzerinden havale ile ödemelerde %5 indirimli alışveriş ve EFT seçenekleri de sunulmaktadır. Bununla birlikte kapıda ödeme şansına da sahip olan müşteriler, site üzerinden orijinal ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşma hakkına da sahiptirler.

Etsy nasıl kullanılır?

Yurtdışından güvenli şekilde alışveriş yapabileceğiniz bir başka intenet sitesi ise Etsy’dir. Bu site çevrimiçi mağazalara ev sahipliği yapmaktadır. Buradan el yapımı ürünlere de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bu sitenin herhangi bir deposu yoktur ve amacı maddi manevi ürün satmaktır. Farklı tarzlara sahip olan ve bu tarzlarda ürünler arayan kullanıcılar bu siteyi tercih edebilirler.

Otto nasıl kullanılır?

Güvenilir alışveriş yapılabilecek bir diğer site de Otto’dur. Buradan farklı tarzlarda birçok ürün bulabilirsiniz. Her türlü tasarım şala ulaşabilirsiniz.

Günlük kullanım ve özel günler için hazırlanan kombinleri tamamlayacak tasarım şalların satışını yapan sitede her bütçeye ve zevke uygun milyonlarca seçenek bulmak mümkündür. Siz de tasarım alışverişler ve birbirinden farklı şallar kullanmak istiyorsanız tercih edebileceğiniz site Otto’dur.