Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?

Beden temizliğinin en önemli adımlarından birisi olan gusül diğer ismi ile boy abdestinin nasıl alındığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.
Gusül abdesti nasıl alınır?
Boy abdesti hangi durumlarda alınmalıdır?
Boy abdesti almak için erkekler için cinsel organdan meni gelmesi ya da cinsel ilişkiye girilmesi halinde boy abdesti alınır. Kadınlarda ise adet bitmesi, lohusalığın bitişi ve cinsel ilişki durumlarında gusül abdesti alınır.
Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?
Gusül abdestinin farzları vücudun her yerinin yıkanması, bununa su çekilmesi ve ağzın çalkalanmasıdır. Sünnetleri ise niyet etmek, besmele çekmek, özel bölgelerin yıkanması, üçer kez su dökmek, omuza su dökmek ve ayağı en son yıkamaktır.
Son Güncelleme: 13.04.2021 02:45