Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?

Beden temizliğinin en önemli adımlarından birisi olan gusül diğer ismi ile boy abdestinin nasıl alındığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Boy abdesti hangi durumlarda alınmalıdır?

Gusül abdesti almadan önce besmele çekmelisiniz. Ardından "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" sözlerini kullandıktan sonra ilk olarak eller bileklere kadar yıkanır. Ardından özel bölgeler ve tüm vücut yıkanır. Sağ el ile ağza üç kez su verilir ve ağız çalkalanarak su tükürülür. Sonra sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol ile burun temizlenir ardından namaz abdesti alınır. Sonrasında önce sağ sonra sol omza üç kez su dökülür. Vücutta her yere su değdiğinden emin olunduktan sonra gusül abdesti alınmış olur.

Boy abdesti almak için erkekler için cinsel organdan meni gelmesi ya da cinsel ilişkiye girilmesi halinde boy abdesti alınır. Kadınlarda ise adet bitmesi, lohusalığın bitişi ve cinsel ilişki durumlarında gusül abdesti alınır.

Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?

Gusül abdestinin farzları vücudun her yerinin yıkanması, bununa su çekilmesi ve ağzın çalkalanmasıdır. Sünnetleri ise niyet etmek, besmele çekmek, özel bölgelerin yıkanması, üçer kez su dökmek, omuza su dökmek ve ayağı en son yıkamaktır.