İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?

Vücut temizliğinin en önemli noktalarından birisi olan gusül ya da boy abdestinin nasıl alındığı araştırılmaktadır. Gusül abdestini almaya öncelikle besmele ve niyet etmekle başlanmaktadır.

13 Nisan 2021 Salı 02:16
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Takip Et:

Beden temizliğinin en önemli adımlarından birisi olan gusül diğer ismi ile boy abdestinin nasıl alındığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti almadan önce besmele çekmelisiniz. Ardından "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" sözlerini kullandıktan sonra ilk olarak eller bileklere kadar yıkanır. Ardından özel bölgeler ve tüm vücut yıkanır. Sağ el ile ağza üç kez su verilir ve ağız çalkalanarak su tükürülür. Sonra sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol ile burun temizlenir ardından namaz abdesti alınır. Sonrasında önce sağ sonra sol omza üç kez su dökülür. Vücutta her yere su değdiğinden emin olunduktan sonra gusül abdesti alınmış olur.

Boy abdesti hangi durumlarda alınmalıdır?

Boy abdesti almak için erkekler için cinsel organdan meni gelmesi ya da cinsel ilişkiye girilmesi halinde boy abdesti alınır. Kadınlarda ise adet bitmesi, lohusalığın bitişi ve cinsel ilişki durumlarında gusül abdesti alınır.

Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?

Gusül abdestinin farzları vücudun her yerinin yıkanması, bununa su çekilmesi ve ağzın çalkalanmasıdır. Sünnetleri ise niyet etmek, besmele çekmek, özel bölgelerin yıkanması, üçer kez su dökmek, omuza su dökmek ve ayağı en son yıkamaktır.




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GusülBoyAbdest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri

Popüler Haberler

Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Ramazan erzak kolisi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Boy abdestinin farzları nelerdir?
Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
Sahurda hangi dualar okunur?
Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
Sahurda okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin sahur duası
PUBG Mobile bedava UC kodları
Oruca nasıl niyet edilir? Sahurda oruç niyeti nasıl edilir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
Fox TV canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Survivor Ekstra sunucusu kimdir? Melisa Emirbayer kimdir, nereli yaşı Kaç?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Nisan 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritadaki yeri ve önemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.