Gürültüyle kendilerini dışarı attıklarında hayatlarını şokunu yaşadılar

Zonguldak’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde bulunan evlerinde oturan 4 kişilik Gün Ailesi'nin yaşadıkları iki katlı evin önünde büyük bir gürültü duydular. Duydukları gürültü ile birlikte kendilerinin dışarı atan aile büyük bir şok yaşadı. Evlerinin hemen önünde gerçekleşen heyelan ile ne yapacaklarını bilemeyen aile hemen evlerini boşalttılar. Yetkililere ulaşıp durumlarını anlatmaya çalışan ailenin yardımına komşuları yetişti. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, heyelanın, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla meydana geldiğini öne sürdü.

Yaşadıkları korkuyu anlatan ev halkı büyük bir gürültü duyduklarını dışarı çıktıklarında ise evlerinin önünün aşağı kaydığını gördüklerini korku içinde anlattılar. Yetkililere haber verildiğinin ve AFAD ekiplerinin olay yerine geleceğini anlattılar. Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan sonrası yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor.

Faciaya ramak kala kurtulan ev halkı ne yapacaklarını bilemediler. Yetkililerden yardım bekleyen Gün ailesi evlerine kavuşmak istediklerini belirti.

