Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?

2021 Yılında Ses Ve Gürültü Yapan Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Vatandaşlar 2021 yılında gürültü yapan komşularını nerelere şikayet edeceklerini araştırıyorlar. Çevre Kanunu’na göre 2021 yılında ses ve gürültü yapan komşunun ödeyeceği cezanın artış yaşadığı açıklandı. Herkes ses yapan komşularını nereye şikayet edeceklerini ve gürültü yapmanın cezasının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Ses Ve Gürültü Yapan Komşu Ne Kadar Ceza Öder?

Anayasa Kanunlarının 14. Maddesi ile apartman sakinlerinin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ve titreşim oluşturulması tamamen yasaklandı. Bu suçu konutlarda işleyenlere bin 594 lira; ulaşım araçlarında sözde müzik dinleyerek veya abartılı egzoz taktırarak işleyenlere 4 bin 813 lira ceza kesilecektir.

Ses Ve Gürültü Yapan Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Gürültünün aşırı rahatsız edici olması durumunda yapılan uyarıları dikkate almayan komşuyu 155’i arayarak polis ekiplerine şikayet edebilmek mümkündür.

Ses ve gürültü yapan komşu hakkında Adliyeye giderek yazılı bir şekilde suç duyurusunda bulunmak mümkündür. Dilekçesinde başvuru sahibinin, şikayetçi olunan kişinin, tarih, olayın özetinin yer alması yeterli olacaktır.