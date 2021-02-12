Gürültü şikayeti üzerine giden polis ekipleri, evin içerisinde düğün yapan gelin ve damat ile karşılaştı!

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’ndeki Kayak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşayan kişiler, dün gece polis ekiplerine ihbar ederek, 2. Katta bulunan daireden duyulan gürültüden rahatsız olduklarını belirtti. İhbar üzerine adrese intikal eden polis ekipleri, evin içerisinde damat v gelini görünce şaşkınlık yaşadı.

12.600 Türk Lirası ceza kesildi

Evin içerisinde düğün yapıldığını gören polis ekipleri, damadın anne ve babası olan ev sahiplerine ve gelin ile damada Covid-19 tedbirlerini hiçe saydıkları için toplamda 12.600 Türk Lirası ceza verildi.