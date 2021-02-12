İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Gürültü şikayeti üzerine giden polis ekipleri, evin içerisinde düğün yapan gelin ve damat ile karşılaştı!

Bursa’da komşularının gürültüsü yüzünden şikayette bulunduğu Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, evin içerisinde düğün olduğunu gördü. Damat ve gelinle beraber damadın baba ve annesine toplamda 12.600 Türk Lirası para cezası verildi.

12 Şubat 2021 Cuma 21:34
Gürültü şikayeti üzerine giden polis ekipleri, evin içerisinde düğün yapan gelin ve damat ile karşılaştı!
Takip Et:

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’ndeki Kayak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşayan kişiler, dün gece polis ekiplerine ihbar ederek, 2. Katta bulunan daireden duyulan gürültüden rahatsız olduklarını belirtti. İhbar üzerine adrese intikal eden polis ekipleri, evin içerisinde damat v gelini görünce şaşkınlık yaşadı.

12.600 Türk Lirası ceza kesildi

Evin içerisinde düğün yapıldığını gören polis ekipleri, damadın anne ve babası olan ev sahiplerine ve gelin ile damada Covid-19 tedbirlerini hiçe saydıkları için toplamda 12.600 Türk Lirası ceza verildi.



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GelinDamatBursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Afganisyan uyruklu 1 kişi tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Afganisyan uyruklu 1 kişi tutuklandı!
Gaziantep'te feci kaza! Gaziantep'te özel halk otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü 9 yaralı!
Gaziantep'te feci kaza! Gaziantep'te özel halk otobüsü yayaların arasına daldı: 1 ölü 9 yaralı!
MEB'den yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yüz yüze eğitim yazısı
Samsun Bafra'da baraj gölüne pikap düştü: 3 ölü 1 yaralı!
Samsun Bafra'da baraj gölüne pikap düştü: 3 ölü 1 yaralı!
Malatya'da asayiş uygulamasında aranması olan 12 şüpheli yakalandı!
Malatya'da asayiş uygulamasında aranması olan 12 şüpheli yakalandı!
Göle uçan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Göle uçan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
İkimizin Yerine Ganga değişti! Yeni Ganga kim olacak?
The Walking Dead 10. Sezon 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?
31 Aralık 2020 Yılbaşı akşamı hangi kanalda hangi program yayınlanacak? Yılbaşı akşamı yayın akışı
YÖK ALES şartı kalktı mı? ALES son dakika açıklaması!
Kamu bankaları kredi faiz oranlarını yeniledi! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel kredi faiz oranları
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmenin tabiri ve anlamı
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.