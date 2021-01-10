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Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? 2021 Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? Gürcistan’da hayat pahalı mıdır? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 10 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:59
Gürcistan'a gitmek için neler gerekli, nasıl gidilir? 2021 Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?
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Gürcistan, Türkiye’den en fazla ziyaret edilen ülkeler arasında bulunmaktadır. Komşu ülkelerden Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlar nasıl gidebileceklerini araştırıyorlar. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Rusya’nın komşusu olan Gürcistan sahil ve yaz turizmi bakımından büyük bir ilgiyle tercih edilmektedir.

Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

Gürcistan’a gitmek isteyen kişilerin ülke ve seyahat hakkında mutlaka bilgi sahibi olması gereken şeyler bulunuyor. Buna göre;

Gürcistan, T.C. vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.

Gürcistan’a gitmek isteyen kişilerin yalnızca kimliğini bulundurması yeterli olur.

Pasaportla gidecekler Güney Osetya ile Abhazya’ya giriş – çıkış yapabilir.

Pasaportta Gürcistan’ın taşımadığı bölgelerden Güney Osetya ile Abhazya’ya giriş – çıkış mührü olanlar, para veya hapis cezasına çarptırılabilir.

Gürcistan para birimi Lari güncel kuru takibi son derece zor olmaktadır. Bu nedenle güncel para dönüştürücü kullanmanız gerekir.

Doğu Avrupa’da güvenlik noktasında öne çıkan ülkelerden olan Gürcistan’da cezalar yüksek olduğundan suç oranı da düşüktür.

Türk mutfağı ile benzerlikler taşıyan Gürcü mutfağında yiyeceklerin içine pişirmeden önce alkol katılıyor.

Gürcistan’da İngilizce oranı düşük ancak Türk turistlerin gitmiş olduğu Batum ile Tiflis gibi noktalarda iletişim kuracak seviyede Türkçe konuşabilen insanlar bulunmaktadır.

Gürcistan’da alfabelere benzemeyen özel bir alfabe kullanılmaktadır.

Gürcistan’a nasıl gidilir?

Gürcistan pek çok farklı iklimi bulundurmaktadır. Böylelikle bütün mevsimlerde gidebileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Ülkede en sık talep gören noktalar ise Tiflis ve Batum olmaktadır. Gürcistan’a gidebilmek için Artvin’in Hopa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’na gitmeniz gerekiyor. Sınır kapısı üzerinden araçla geçiş yapacak kişiler iki farklı kontrol noktasına uğramalıdır. Araçla gelişlerde araç ruhsatı, ehliyet, kimlik, giriş – çıkış formu, yurtdışı çıkış harç pulu ile zorunlu hayat sigortası gerekmektedir.

Gürcistan’da hayat pahalı mıdır?

Gürcistan’a gidecek turistlerin en çok merak ettiği sorular arasında hayat pahalılığı olmaktadır. Gıda fiyatları Türkiye standartlarına göre daha düşük olurken, ev kiralamaları değişkenlik gösterebiliyor. Gürcistan’daki evlerden bazıları dolar üzerinden kiraya verilmekte olduğundan yüksek kira tutarları talep edilebiliyor. Önemli çoğunluğu eski apartmanlardan dizayn edilmesine karşın evlerin içi son derece moden bir şekilde tasarlanmıştır.

Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?

Gürcistan’a ilk defa ziyaret edecek kişilerin mutlaka görmesi gereken bazı yerler vardır.

Tiflis Metrosu

Kura Nehri

Meidan Baazar

Barış Köprüsü

Gabriadze Tiyatrosu

Sülfür Hamamları

Metehki Kilisesi

Gürcistan’daki yöresel yemekler nelerdir?

Gürcistan’da yenecek yöresel yemekler şu şekildedir;

Churchkhela, Türkiye’deki cevizli sucukla aynıdır. Rengi açık olmasına rağmen Doğu Karadeniz’deki cevizli sucuklarla hemen hemen aynı lezzette olmaktadır.

Hinkal, Gürcistan mantısı olmaktadır. Kayseri mantısından daha farklı olarak büyük boyutlardadır. Sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor.

Harço çorbası ise Gürcistan’daki en meşhur çorbadır. Pirinç ve et olarak kullanılan bu çorbaların içerisinde domates ile çeşitli yeşillikler bulunmaktadır.

Haçapuri ise Gürcistan pidesidir. Hamur içerisine peynir eklenmek suretiyle fırına verilerek pişirilen haçapuri, tereyağ ve yumurta eklenerek oluşturulmaktadır. Bu pidenin en önemli özelliği ise mutlaka gazoz ile tüketilmesidir.

Güveçte mantar; Gürcü mutfağında yavaş pişirilmekte olan güveçte et yerine mantar kullanırsınız. Ağaç gövdelerindeki yaban mantarlarının kullanıldığı üründe yavaş pişirme ve saatlerce kaynamaya müsait yaban mantarı lezzetleri mantarın toplandığı ormanın atmosferine bağlı olarak değişiklik gösterir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:59
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