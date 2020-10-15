Gürcistan sınır kapısı kapalı mı? Sar Sınır kapısı ne zaman açılacak?

Türkiye ile Gürcistan arasındaki kara yolu geçişini sağlayan Sarp Sınır Kapısı’nın 16 Mart 2020 tarihinde yolcu geçişlerine kapatılması sonrasında vatandaşlar kapının ne zaman yeniden açılacağını araştırmaya başladılar.
Sarp Sınır Kapısı ve diğer tüm sınır kapılarının ne zaman yeniden açılacağı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre belli olmaktadır. Sağlık Bakanlığı ya da Bilim Kurulu tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalar arasında sınır kapılarının açılacağı tarihle ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.
Son Güncelleme: 15.10.2020 20:18