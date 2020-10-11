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Güpegündüz kız kaçırdılar

Bursa’da bir mahallede vatandaşlar bir kızın çığlıklarını duyarak sokağa fırladılar. Vatandaşlar sokağa çıktığında gözlerine inanamadı. Mahalleye gelen bir araç güpegündüz 20 yaşındaki bir kızı araca bindirerek kaçırdı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

11 Ekim 2020 Pazar 15:08
Güpegündüz kız kaçırdılar
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Bursa Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda öğrenilenlere göre  mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında bir genç kız, alışveriş için markete gidip döndüğü sırada önünü 2 kişi kesti. Kişiler kızı yakalayarak yaka paça zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Araca sağ kapıdan zorla bindirilen genç kız sol kapıdan kaçmaya çalışırken araç hareket etti o anlarda genç kızın çığlıklarına koşan vatandaşlar olayı pencere ve balkonlardan gördü yardım için sokağa koşturmalarına rağmen araç hızla uzaklaşınca kıza yardım edemediler. Güpegündüz kızı kaçırmaları ve adamların bu cesareti şaşkınlık yaratı.


Yaşanan bu olay cep telefonu kamerasına yansırken kızın çantası ve aldıkları sokak ortasında kaldı. Mahalleli hemen polise haber verdi. Polislerin girişimi ile Kütahya sınırlarında durdurulan otomobil ve içindekiler göz altına alındı. Genç kız koruma altına alınırken yapılan sorgusunda  genç kızın fuhuş çetesinin elinden kurtulduğu ve kendine yeni bir düzen kurmaya çalıştığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 11.10.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Genç KızFuhuş ÇetesiKaçırılma Anları
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