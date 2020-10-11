Güpegündüz kız kaçırdılar

Bursa Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda öğrenilenlere göre mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında bir genç kız, alışveriş için markete gidip döndüğü sırada önünü 2 kişi kesti. Kişiler kızı yakalayarak yaka paça zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Araca sağ kapıdan zorla bindirilen genç kız sol kapıdan kaçmaya çalışırken araç hareket etti o anlarda genç kızın çığlıklarına koşan vatandaşlar olayı pencere ve balkonlardan gördü yardım için sokağa koşturmalarına rağmen araç hızla uzaklaşınca kıza yardım edemediler. Güpegündüz kızı kaçırmaları ve adamların bu cesareti şaşkınlık yaratı.

Yaşanan bu olay cep telefonu kamerasına yansırken kızın çantası ve aldıkları sokak ortasında kaldı. Mahalleli hemen polise haber verdi. Polislerin girişimi ile Kütahya sınırlarında durdurulan otomobil ve içindekiler göz altına alındı. Genç kız koruma altına alınırken yapılan sorgusunda genç kızın fuhuş çetesinin elinden kurtulduğu ve kendine yeni bir düzen kurmaya çalıştığı öğrenildi.

