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Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız

Günlük burç yorumu ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:34
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
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Hemen hemen her insan günlük burç yorumlarını takip ederek gelecek ile ilgili merak ettiklerini öğrenmeye çalışmaktadır. Burçların geleceğe dair ipuçları vermesinden dolayı dünya genelinde ve ülkemizde milyonlarca insan burçları takip etmektedir. 24 Ağustos 2020 Pazartesi Cumartesi Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının günlük burç yorumları belli oldu. Ünlü astrologlar tarafından yorumlanan burçların 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli yorumlarını sizler için hazırladık.

Koç Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Haftaya güzel başladınız ancak bugün özellikle finansal konularda gecikmeler gerginlikler söz konusu olabilir. Haklı olsanız bile ısrarcı olmayın. Beklentilerinizin istediğiniz anda olmaması telaşa kapılarak hatalar yapmanıza neden olabilir dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise kırdıysanız özür dileyin seviyorsanız sevdiğinizi ifade edin. Son günlerdeki sırt ağrılarınızı ise ciddiye alın.

Boğa Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün aman dikkat gününüz. Hastalıklar günlük yaşamınızda sorunlar ve ev kazaları yaşanabilir. İş yaptığınız kişilerden kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Özel yaşamınızda uzun bir süredir devam eden karabulutların dağılmasına gerçekçi davranarak hatalarınızın ve size yapılan yanlışların adil bir şekilde farkına varmanızı sağlayacak. Özel hayatınızı zorluklardan sonra iyileştirilebileceğiniz günlerdesiniz.

İkizler Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün kendinizi oldukça güçlü hissedebilirsiniz. Her türlü zorluğu alt edecek ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabilecek ruh halindesiniz. Duygusal konularda duyarlı olmalı tartışma yaratacak davranışlarda bulunmamalısınız. Pişman olacağınız durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız şayet. Parasal konularda ise sürprizler sizi bekliyor.

Yengeç Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün oldukça gergin ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Özellikle tartışmalarda sakin davranmalı ilk sözü söyleyen kişi siz olmamalısınız. Beklemede kalın, son sözü söyleyecek kişi siz olacaksınız lakin o gün bugün değil sabır! Özel yaşamınızda ise çevrenizi saran aşk enerjisini görmezden gelmemeli karşınıza çıkan fırsatları fark etmeli siniz.

Aslan Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Haftanın ilk günü dingin ve anlayışlı tavırlarınız işinizde size puan kazandıracaktır. İş arkadaşlarınızın size güveni her geçen gün artıyor. Bugün aynı zamanda ailevi konuların da ön plana çıkarak, huzursuz olduğunuz hemen her konuda karşılıklı anlayışla çözüm bulacağınız bir gün. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırıp günün muhasebesini yapmanız iyi olacaktır.

Başak Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi


Bugün kendinizi zayıf ve kırılgan hissedebilirsiniz. İşinizde yaşanacak tartışmalarda dikkatli olmalı ve kimsenin size haksızlık yaşatmasına izin vermemelisiniz. Akşam saatlerinde gelecek bir davet üzerinizdeki kırgınlığı dağıtabilir. Eskiye ait anıları paylaşmak size de iyi gelebilir. Sağlığınızla ilgili bir süredir devam eden şikayetlerinizle ilgilenme zamanı artık geldi.

Terazi Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün güzel bir haftanın ilk günü. Son derece keyifli paylaşımlarla moral depolayacağınız bir güne sizi bekliyor. Dostlarınızla bir araya gelebilir işinizle ilgili konularda onlarında önerileri ile yeni fikirler edinebilir kendinizi geliştirebilirsiniz. Düşüncelerinizin kabul göreceği sizi alt etmeye çalışanlara karşı galip geleceğiniz günlerdesiniz. Özel yaşamınızda ise yeni başlangıçların işaretleri kendini gösteriyor.

Akrep Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün özel yaşamınızla ilgili kritik gelişmelere dikkat etmelisiniz. Uzun zamandır emek verdiğiniz duygusal bir konuda korkuya kapılarak hareket ederseniz, isteklerinize ulaşmanıza ramak kalmışken giden şansın arkasından bakakalırsınız. İşinizle ilgili konularda ise sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Bugün dikkat etmeniz gereken en önemli konu tartışmak için yer arayan kişilere karşı savunmasız kalmanız olmalı.

Yay Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün işinizle ilgili planların gerçekleştirilmesi ve ekip çalışmaları için favori bir gündür. Ufkunuzu ve görüşlerini genişletin, öğrenmek için yeni olanaklar yaratın. Aşk hayatınızda ve güzelliklerin konu olduğu alanlarda ise olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Bu süreç içinde uzun süreden beri devam eden aşk ilişkilerinizde yeni başlangıçlar var olan sorunların ortadan kaldıracak düzenlemeler söz konusu olacaktır.

Oğlak Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün olabildiğince hırsınızı kontrol altında tutmaya özen göstermelisiniz. Özellikle iş ilişkilerinizde nefret ve kıskançlık duygunuz başınıza ciddi sıkıntılar açabilir. Özel yaşamınızda ise beklenmedik gelişmeler söz konusu. Bugün eşinizden gelecek bir mesaj sözlü bir davranış öfkeyle dolu yüreğinizi sevginin gücü ile doldurabilir ve eşinizle sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturabilirsiniz.

Kova Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Haftanın ilk günü işinizde yoğun bir tempo sizi bekliyor. Aşırı yorgunluğa dikkat etmeli ruhsal ve bedensel olarak kendinizi dinlendirmelisiniz ki, yoğun temponuza daha sağlıklı bir şekilde ayak uydurabilesiniz. Aile bireylerinden birine içten içe olan kırgınlığınız sizi duygusal davranmaya itebilir; kendinize haksızlık yapıldığı düşüncesiyle geriye çekilip uzak durmayı yeğlemek yerine açıkça kırgınlığınızı ifade etmelisiniz.

Balık Burcu 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün bir süredir gölgede kalmış finansal bir konu yeniden gündeme gelebilir. İş ve özel yaşamınızda uzun zamandır sizden gizlenen gerçeklerle yüzleşebilir şaşkınlık ve üzüntüyü bir arada yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz insanları hiç tanıyamamış olmanın hüznü gün boyu sağlıklı düşünmenizi engelleyebilir. Buna rağmen yaşamınızda her açıklığın aslında sizin için bir şans olduğunu düşünerek sevinmelisiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 22:34
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