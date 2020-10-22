İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
Son Dakika
Bakan Koca: İstanbul başta olmak...
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...

Günlük burç yorumu 23 Ekim 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız

Günlük burç yorumu ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 22.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 05:51
Günlük burç yorumu 23 Ekim 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Takip Et:

Haftalık planlarını yapan pek çok astroloji inananı planlarını yapmadan önce günlük burç yorumlarını okumakta.

Koç burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş değişikliği düşüncesi içerisindeyseniz biraz daha sabretmeniz gerekmektedir. Çünkü bu düşünce şu an doğru bir karar olmayacaktır. Özel hayatınızda ki tutarsız tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Partneriniz ani duygu değişimlerinize ayak uydurmakta zorlanıyor. Ekonomik alanda kendinizi tutmanız gereken bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Boğa burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını kısa süre içerisinde terfi alarak veya ödüllendirilerek karşılığınızı alabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız çok küçük sıkıntıları içinize atarak kendinizi sessizliğe bürünmüş kılıyorsunuz. Buda partnerinizin sinirlenmesi ve işlerin daha da ciddileşmesine neden oluyor. Daha konuşmacı olarak bu sorunu çözebilirsiniz.

İkizler burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

Son zamanlarda ki iş yoğunluğunuz sizi çok bunaltmışa benziyor. Yoğunluktan kendinizi salmış durumdasınız. Aile ve arkadaş çevreniz iş yoğunluğunuzu anlamıyor ve onları geçiştirdiğinizi düşünerek size kızıyorlar. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmak sizi rahatlatacaktır. Aşk hayatınızda geçmişte kalanı geçmişte bırakmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

Üstesinden gelemeyeceğiniz konularda söz vermekten kaçınmanız gerekiyor. Sonuç olarak her şeye yetişemezsiniz. Dışarıya yansıttığınız sert maskenizin altında hassas bir çocuk yüreği taşıyorsunuz. Yalnız kaldığınızda geçmişinize takılıyor kendinizi üzüyorsunuz. Artık ileriye bakmanız gerekiyor.

Aslan burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki yoğunluk sizi çevrenizden uzaklaştırmış durumda. Kendinize ve çevrenize zaman ayırmamak sizi günden güne daha da geriyor. Gün içerisinde sıkıntı yaşamanız olası görünse de bu sorunları özel hayatınıza yansıtmamanız çok önemli. Stresten dolayı baş ağrıyı yaşayabilirsiniz.

Başak burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu


Yoğun bir tempodan sonra rahatlamaya başlayacaksınız. Akşama doğru sevdiğiniz insanlarla sohbet ortamları sizi rahatlatacaktır. Özel hayatınızda ki sorunlarda ılımlı davranırsanız kolaylıkla çözüme ulaşabilirsiniz.

Terazi burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş hayatınız ile özel hayatınızı birbirinden ayırmanız gerekmektedir. İş yaşamınızda aşktan uzak durarak sadece işinize odaklanmalısınız. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Sosyal hayattan biraz uzaklaşmak iyi gelecektir.

Akrep burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

Hayatınızda ki monotonluktan çok sıkılmışsınız. İş ve ev arasında geçen günleriniz sizi çok sıkmış ve bıktırtmış. Aşk hayatınızda ki problemleri çözmek için biraz daha üzerine gitmeniz gerekebilir.

Yay burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

Özgüveniniz ve lider tavırlarınız sizi ön planda tutsa da bundan hoşnut olmayan kişilerde bulunuyor. Bir işinizi hallederken fazla dillendirmemek çok önemli. Aşk hayatınız biraz çalkantılı ilerliyor. Partnerinizin ilgisinin size karşı azaldığını düşünerek sürekli sorun çıkarıyorsunuz. Biraz zaman tanıyın.

Oğlak burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

Fazla titiz oluşunuz enerjinizi çekiyor. İş hayatınızda ki çalışkanlığınızın karşılığını göremiyorsunuz. İş değişikliği yapmanın tam zamanı diyebiliriz. Aşk hayatınızda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Kova burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş ve sosyal hayatınızı aynı anda yürütüyor ve bundan zevk alıyorsunuz. Çok hızlı yaşamak ise sizi yorup bıktırabilir. Ailenizle birlikte fazlaca vakit geçirdiğiniz şu sıralarda aranızı daha da iyi hale getirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ki durumlar normal gidiyor. Ilımlı tavırlarınız sayesinde uzunca bir süre devam edecek gibi duruyor.

Balık burcu 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumu

İş hayatınızda ki fedakarlıklarınız patronlarınız tarafından da biliniyor. Arkadaşlarınıza karşı yardımsever tavırlarınız ilişkilerinizi daha da güçlendiriyor. Aşk hayatınızda ani çıkışlarınız olabilir. Sakin kalmaya çalışarak ilişkinize ciddi yaralar vermekten kaçınmanız gerekiyor.



Son Güncelleme: 22.10.2020 05:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 23 Ekim 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Günlük Burç Yorumları 23 Ekim 2020 Cuma - Astrolojik yıldız falınız size bugün neler söylüyor?
Bim'de satılan Fakir Vienta blender nasıl, alınır mı?
Vodafone'dan bedava internet kampanyası! Hattını taşıyanlara bol bol GB imkanı!
Açık lise kaç yılda biter? 2020 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Volkswagen Passat kampanya düzenledi! Sıfır araç kampanyası devam ediyor!
Günlük burç yorumları burada! (23 Ekim 2020 Cuma) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı
Belediyede memur ne iş yapar? 2020 Belediye memur alımı nasıl oluyor?
Emlakçı komisyonu ne kadardır? 2020 emlakçı komisyon oranları
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın bulundu mu, yakalandı mı?
Adli tatil ne zaman bitecek? 2019 Adli tatil takvimi
2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak? 2019 Arabuluculuk sınav tarihi
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı, hangi ödüllere sahip oldu?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 22 Ekim 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
BİM 22 Ekim 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2020
Türk Telekom’dan müşterilerine özel bedava internet kampanyası!
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi yeni sezon tanıtım fragmanı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.