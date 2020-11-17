Günlük burç yorumu 18 Kasım 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burç yorumunuz sizin için neler diyor düşünüyor okumanızda fayda var. Günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları aradığınız şeyler burada.

KOÇ BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mart - 20 Nisan)

Son zamanlarda özel hayatınız çok hareketli. Heyecan dolu bir sevgiliniz var ve onun oluşu sizi mutlu ediyor. Bu size kendinizi daha bir enerjik ve zinde hissettiriyor. İş hayatınızda bazı değişiklikler söz konusu fakat bu duruma ayak uydurmakta zorlanmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki sizde artık alıştınız üstüne üstlük daha fazla ister oldunuz. Bu aralar önemli insanlarla tanışacaksınız çevreniz genişleyecek ilerde bu kişilerle farklı işler yapma fırsatı karşınıza çıkabilir. Ama siz yinede dikkatli olun ve adımlarınızı sağlam atın.

BOĞA BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Nisan – 21 Mayısıs)

Bugün işinizle ilgili yaşayacağınız bir sorun nedeniyle güne kötü başlayabilirsiniz. Ama unutmayın ki daha haftanın başındasınız. Yaptığınız işe güveniyorsunuz ancak bunu sakince anlatmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda farklı duyguları bir arada yaşamaya alıştınız ancak böylesini uzun süredir yaşamamıştınız sevgilinizden hiç beklemediğiniz bir sürpriz alabilirsiniz ve bu size kendinizi farklı hissettirecek. Sizde ona karşı sevginizi gösterin.

İKİZLER BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Mayısıs - 24 Kasım)

İşinizle ilgili elinizden geleni yapıyorsunuz ancak bazı konular sizin dışınızda gelişiyor. Mesela maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz fakat sizden önce bazı şeyler çoktan yapılmış. Bunlar sizi yanıltmasın. Son zamanlarda maddi konularda fazla eliniz açık, iyi niyetinizi suiistimal eden insanlar olabilir aman deyim dikkatli olun. Akşam saatleri ailenizle ilgili önemli bir telefon alabilirsiniz. Bu telefon görüşmesinde şaşırtıcı haberler alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün belki de sizin için nihai karar günüdür. İşinizle ilgili sürekli ertelediğiniz konu hakkında bugün artık bir nokta koyabilir, radikal kararlar alabilirsiniz. Özel hayatınızda ise partneriniz sizin sevginizden emin olmak istiyor, size aşık ancak sizin dışa dönük haliniz onu sizden uzaklaştırıyor. Sizden ilgi bekliyor ve bu durum halinde onun da aklında bazı durumlar var ve bunu değiştirecek. Yani diyeceğim o ki işinizi de sevgilinizi de beraber yürütmeye çalışın. İşte yoğunlaşırken sizi seven sevgilinizi unutmayın.

ASLAN BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İşinizle ilgili sürekli aksamalar sizi zor durumda bırakıyor. Bu durum sizi bir hayli strese sokuyor. Bu durum hataların katlanarak devam etmesini sağlıyor. Kendinizi toparlayıp bir çalışma planı çıkarabilirsiniz. Buna uymayı da alışkanlık haline getirmelisiniz. Aşk hayatınızda ise güçlü bir döneme giriyorsunuz ve bu sizi duygularınızı karşı tarafa fazlasıyla geçirmenizi sağlayacak. Unutmayın siz aslan burcusunuz.

BAŞAK BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ağustos - 22 Eylül)

TERAZİ BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Bugün iş hayatınızda herkesin çok istediği ancak yöneticinizin size uygun gördüğü bir iş seyahati var. Bu sizin için harika bir haber. Bu seyahat bazı kararlar almanıza sebep olabilir. Bazı konularda çok iyisiniz ancak cesaretiniz yok bunu yenmelisiniz. Özel hayatınızda ise, partnerinizin artan harcamaları nedeniyle işler biraz karışabilir. Görmezden gelmek yerine konuşarak soruna çözüm üretmeyi denemelisiniz. Atalarımız damlaya damlaya göl olur demişler bu harcamalarda çoğalabilir aman dikkat!

Son zamanlarda iş yerinizde geliştirdiğiniz bazı iş taktikleri çözüm konusunda size pek başarı vermiyor fakat hemen canınızı sıkmayın ve pes etmeden devam edin küçük hatalar söz konusu. Önemli olan o küçük hatalarınızdan ders çıkarmanız. Arkadaşlık ortamında daha fazla zarar görmek istemiyorsanız sınırları şimdiden koymakta fayda var.Parasal konularda biraz daha dikkat! Daha planlı davranmanız gerekebilir. Gelecek günleri unutmayın.

AKREP BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Güne duygusal başlayıp enerjik ve hareketli bitireceksiniz. Aslında sizin yapınız bu, renkli olmayı birden üzülmeyi sonra yeniden gülmeyi seviyorsunuz. Çok çabuk duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Çoktandır yapılaması gereken işleri artık yapmalısınız bunun önemli bir kısmını bu gün bitireceksiniz en azından planlamasını bitireceksiniz. Kendinize zaman ayırmayı seviyorsunuz belki de akşam saatlerinde sevdiğiniz bir insanla buluşacaksınız. Bu buluşma güzel anıları yad etmeye yarayabilir.

YAY BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım - 22 Aralık)

Bugünlerde iş hayatınızda da verimli bir çalışma sergilemiyorsunuz. Bundan dolayı sık sık molalar düzenleyecek ve bu molaları uzatacaksınız. Bu aralar iki kere düşünün akıllıca davranın zira pişman olacak hareketlerde bulunmayın. Duygusal açıdan yapmak istediğiniz birçok şeyi yapamayacaksınız. Aşk hayatınızdaki karmaşık durum bir hayli zamanınızı alabilir. Eski şeylere takılı kalmayın biraz da önünüze bakın.

OĞLAK BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 Aralık - 20 Ocak)

Bugün işinizle ilgili önemli bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızı yeniden kurgulamanızı da sebebiyet verecek bu teklifle ilgili karar vermeden önce etraflıca düşünmenizde fayda var. İş yerinizde patronunuzla veya iş vereninizle bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bunu pek umursamayın. Hafta partnerinizle bu durumları paylaşabilir ve birlikte karar alma yoluna gidebilirsiniz.

KOVA BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (21 Ocak - 19 Şubat)

Özel hayatınızla ilgili yaşamınıza fazla müdahale edildiğini düşünüyorsunuz. Fakat bu müdahalelerin çoğu sizin iyiliğiniz için olabilir. Önerileri alıp onları incitmeden kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Farkında olmasınız da bazen insanları kırabiliyorsunuz. İş yerinizle alakalı ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz ama bunlar normal şeyler. Bu hafta bir insana yardımınız dokunabilir.

BALIK BURCU 18 Kasım 2020 Çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 21 Mart)

Haftanın ilk günü rutin işlerinizi tamamlayıp uzun süredir gitmek katılmak istediğiniz sosyal faaliyetleriniz için ayarlama yapabilirsiniz. Eğer bide bu ayarlamaları gerçekleştirirseniz sizin için çok güzel şeyler olabilir. Son zamanların yorgunluğu ve artan stresinize en iyi çözüm sosyal hayatınız, bunu aksatmayın. Akşam saatlerinde alacağınız bir telefon sizi bambaşka ruh haline taşıyabilir. Parasal konularda ise kaygılanacak bir durum yok. Gayet iyi gibi gözüküyor.