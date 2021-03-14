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Günlük burç yorumları;15 Mart 2021 Pazartesi Astrolojik yıldız falı burç yorumları

15 Mart günlük burç yorumlarını sizler için yazıyoruz. Astroloji merakı olanlar, günlük burç yorumlarını merak edenlere burçların gün gün yorumunu yazıyoruz. Martın ortasında burçları ne bekliyor? Burç meraklıları buyurun haberimize. Birlikte burç yorumlarına göz atalım.

14 Mart 2021 Pazar 18:25
Günlük burç yorumları;15 Mart 2021 Pazartesi Astrolojik yıldız falı burç yorumları
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Astroloji dünyasının ucu bucağı olmayan bir deniz olması her zaman söylenir. Burçlara merak salan ve gün gün takip eden sizler için güncel burç yorumları haberimizde yer alıyor.

Boğa, İkizler, Aslan, Balık, Yengeç, Kova, Koç, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Başak bu hafta sizleri neler bekliyor?

Günlük güncel burç yorumları, burç uyumları, burcunuzun özellikleri gibi daha birçok konuyu sizler için derledik.

Sağlık, aşk, kariyer, eğitim, iş olanakları açısından burcunuzu anlatıyoruz. 

1-KOÇ:

Her şeyin nedenini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bundan taviz vermeden de ilerliyorsunuz. Buna devam ederek istifinizi bozmayın. Cesaretinizle attığınız adımlar çok cesurca.

2-BOĞA:

İş ile ilgili konularla gündeme geleceksiniz. Kariyer kapışması yaşayabilirsiniz. İş etrafınızla alakalı sizi bekleyen daha büyük işler var ve bunun altına gireceksiniz. Etrafa sorgular gözle bakmayı bırakın.

3-İKİ/images/haberler/2021/03/z.jpgLER:

Etrafınız tarafından sevilen birisiniz ve bu hoşunuza gidiyor. Karmaşık bir yaşam tarzınızda son derece mutlusunuz. Arkadaş çevreniz çok fazla. Her şeye pozitif yaklaşıyorsunuz ve sonuçları da pozitif oluyor.

4-YENGEÇ:

Aile bireylerinizle mutlu bir gün geçiriyorsunuz. Onların seveceği işleri yapmanız onlara mutluluk veriyor. Arkadaşlarınızı da ihmal etmemelisiniz. Kariyer olanaklarınızı zorlayıcı etkenleri bırakın.

5-ASLAN:

İçinde bulunduğunuz duygu durumunu güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sizin için değerli olduğunuz zamanları sevdiklerinizle paylaşmanız için tam zamanı.Farklı şeyler auranızı etkilemeden tedbirli hareket edin.

6-BAŞAK:

Olduğunuz konumdan başka bir geçişe mümkün olarak konuşmalar yapacaksınız. Her işe zamanında girişmelisiniz. Ekonomik durumlarınızda belirsizlik yaşanabilir, bazı düşüncelerinizi karşınızdakini yaralamadan söyleyin.

7-TERA/images/haberler/2021/03/z.jpgİ:

İç sesinize güvenerek adım attığınız taktirde başarı anahtarınız olacaktır. Kısa sürede tırmanacaksınız. /images/haberler/2021/03/z.jpgeki yönünüz kuvvetli olduğundan ilerlemeniz kolay olacaktır.

8-AKREP:

Düşünerek hareket ederseniz sorun yaşamazsınız. Birden vermiş olduğunuz kararlar doğrultusunda sıkıntı çekebilirsiniz. Oluşacak değişimlere açık değilsiniz.

9-YAY:

Korkmadan konuştuğunuz bazı şeyler başınıza çuval örebilir. Özellikle arkadaşlarınızın tarafından yanlış anlaşılmaya müsait durumları kapatmanız gerekir.

10-OĞLAK:

Siz her zaman ciddi görünümlü ve sert görünüyorsunuz. Ama yufka yüreğiniz size geniş kapılar açıyor. Etrafınızda sizi tanımayanlar için tuhaf gözükebilirsiniz.

11-KOVA:

Bulunduğunuz ortamdan koparak farklı yerlerde olmak istiyorsunuz. Genç ve dinç insanlarla birlikte olmak size iyi geliyor. Başka görüşlere de açık olmasınız.

12-BALIK:

Her zaman neşelisiniz. Uzaklara gitmek istiyorsunuz. İş temponuz çok yoğun ve bunu gevşetmek istiyorsunuz. Sizin etkiniz ertrafınızdakiler de iyi geliyor. Her zaman olduğu gibi duygusal bir havada boğuşuyorsunuz.

Sizde /images/haberler/2021/03/z.jpgeynep Turan'ın günlük burç yorumlarını dinlemek istiyorsanız YouTube için link burada yer alıyor: https://www.youtube.com/watch?v=EyVLhP/images/haberler/2021/03/z.jpgA3lU 



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
AstrolojiBurçAkrepAslanOğlakYayBalıkYengeçİKİZLERTeraziKova
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