İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Günlük burç yorumları burada! (19 Ekim 2020 Pazartesi) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı

Haftalık planlarını yaparken burç yorumlarını okumaktan zevk alan pek çok kişi günlük burç yorumlarını okuyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde 18 Ekim 2020 Pazartesi için günlük burç yorumlarınız neler söylüyor.

18 Ekim 2020 Pazar 13:15
Günlük burç yorumları burada! (19 Ekim 2020 Pazartesi) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı
Takip Et:

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burcunuz o hafta ne diyor kulak vermekte fayda var.

Koç burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Sevgili koçlar bugün sizin gününüz değil. Kendinizi ve ruhunuzu tam olarak veremeyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı kararlar vermekte zorlanacağınız şu günlerde yaşanan bazı problem sayesinde işinizden soğuyabilir veya adaptasyon sorunları yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda da gelişmeler yaşanabilir ancak yaşanacakların iyi mi kötü mü olacağını siz belirleyeceksiniz. Tavırlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Göz sağlığınıza dikkat.

Boğa burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünler de ki değişiklikleriniz partnerinizin dikkatini çekiyor ve sizden bir açıklama bekliyor. Hatta sizde ciddi bir açıklama yapmak zorundasınız yoksa aşk hayatınız riske girebilir. Planlarınızın gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacınız var. Çalıştığınız yerde ki yardımlaştığınız iş arkadaşınızla ilerleyen zamanlarda ortaklığa girebilirsiniz. Yakınlarınıza karşı daha sakin ve kırıcı olmamaya özen göstermeniz gerekmekte.

İkizler burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde özel hayatınızda ki sorunlar iş hayatınızı da etkileyebilir. Partneriniz belki de ilk defa isteklerinize kayıtsız kalıyor. Siz onunla zaman geçirmek isteseniz de onun sizi reddetmesi sizi çok üzüyor. Yaşanan bu olaylardan dolayı agresif ve öfkeli bir kişiliğe geçiş yapıyorsunuz. Duygusal olarak daha sakin kalmaya çalışmaya ve ani çıkışlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor.

Yengeç burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

İşinizle ilgili tedirginlikleriniz artıyor. Teknik açıdan gelişmelerde yaşanan işyeri sıkıntıları sizi başka alanlara itebilir. Maddi açıdan zor dönemlere girmemek için daha fazla çabalamanız gerekmektedir. Aşk hayatınızda daha açık olursanız mutluluk sizi bulacak. Kendi mesleğinizle ilgili danıştığınız arkadaşlarınızdan kısa sürede olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Sabırlı olmanız gerekiyor.

Aslan burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde aşk hayatınızda enerjiniz çekiliyor. Bunun sebebi olarak dışarıyı suçlasanız da asıl sorunun kimde olduğunu sizde çok iyi biliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse bazı konuları aşk hayatınıza dahil ettikçe enerji kaybetmeye devam edeceksiniz. Sadece enerji kaybetmekle kalmayıp yeni imkan ve fırsatları da kaçırabilirsiniz. İş ortamınızın şartları, muhtemel kazançları görebilmenize elverişli değil.

Başak burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu


İş hayatınızda ki gelişmeler sizi yeni kararlar almaya itecek. Bu süreçte sakin düşünmeli ve ani kararlardan uzak durmalısınız. Partnerinize uzak ve küs gibi davranıyorsunuz ancak bu durumu çokta uzatmamanız gerekiyor aksi takdirde yanlış algılanabilirsiniz. Artı bu davranışlarınız iş hayatınızda ki doğru kararları da etkiliyor. Zihin dağınıklığından kurtulmanız şart.

Terazi burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Haftanın ilk gününden itibaren sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. İşinizle ilgili iyi çelişkili gördüğünüz birkaç durum devam edecek. Aşk hayatınızda yeni ve güzel zamanlar yakında ancak daha arkadaşlık sırasında işin emrivaki gibi olması sizi tedirgin ediyor. Emrivakiyi hiç sevmeyen siz bir kez olsun kendinizi partnerinize bırakırsanız aşk kapınızdan içeri sürprizlerle girecektir.

Akrep burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugünlerde yaşadığınız ruhsal sorunlar aşk hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor. Daha önceden yaptığınız planlara sadık kalacaksınız ve bildiğiniz ve uyguladığınız yöntemlerden vazgeçmeyecek hayallerinizin üzerine gideceksiniz. Sezgilerinize fazla güvenememekte fayda var.

Yay burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Enerjisi yüksek olan şu günde iş hayatınız çok güzel geçecek. Yapmanız gereken işleri vaktinde halledip kendinize vakit ayırabileceksiniz. Ailenizin de onaylaması ile aşk hayatınızda çok ciddi yollara girebilirsiniz. Son zamanlarda aldığınız kilolar başınıza dert olmadan onlardan kurtulmak en doğru seçim olacaktır.

Oğlak burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Özel hayatınız son zamanlarda sizi çıkmaza sokuyor. Bu durumla ilgili olarak partnerinizle ciddi bir konuşma yapmanız gerekmektedir. Yoksa ilerleyen zamanlarda daha sıkıntılı süreçlere girebilirsiniz. Yalnız başınıza yürüteceğiniz işler bugünlerde daha verimli olacak. Yolculuk yapma konusu zaman zaman aklınızda ancak parasal anlamda iyileşmeden yolculuk yapmamanızda fayda var.

Kova burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Bugün güne enerjik başlamanız gerekiyor. Güne pozitif başlarsanız önünüzde ki pek çok mutluluğu görebilirsiniz. Aşk hayatınızda eskiden güzel gelmeyen şeyler sizi çokça mutlu etmeye başladı. Kendinizi çok yönlü geliştirmeniz partnerinizle aranızı daha iyi etkiliyor. Enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor.

Balık burcu 18 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumu

Parasal konularda daha tutumlu olmanız gerekiyor. Yoksa bu dönemlerde maddi açıdan çok sıkıntı yaşayacaksınız. İşinize yağacağınız yatırımlar sizi geliştirecek. İşinize yatırım yapmanızda fayda var. Özel hayatınızda da artık rutine dur demelisiniz. Rutinlerden sıkıldığınızı biraz belli etmeniz durumunda partneriniz size uyacak. Kısa bir sonbahar tatili aşk hayatınıza iyi gelebilir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 13:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sahte alkol üretim yerine baskın

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları burada! (19 Ekim 2020 Pazartesi) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı
Masumlar Apartmanı dizisi Han kimdir? Birkan Sokullu'nun hayatı!
Babil dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Dizide yeni sezonda hangi yeni oyuncular rol alacak?
Arıza Dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan
Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Ekim 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Halkbank bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Halkbank hizmetleri online hizmetleri nelerdir?
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler
2019 Lise okul kayıtları ne zaman başlayacak?
İsimden numara sorgulama işlemleri - Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma, öğrenme
Devrim Yakut 'Cemile Sultan', Alp Akar 'Şehzade Nureddin' karakterleri ile Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu
2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı açıklandı
Toki 100 Bin Sosyal konut ödeme planı örneği
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Emanet dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tazminat hesaplaması neye göre yapılır? 2020 Özel sektörde tazminat alma şartları
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.