Günlük burç yorumları; 9 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları

9 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları! Cuma günü nasıl geçecek?

Koç Burcu – Yükseleni Koç olanlar (21 Mart-20 Nisan)

9 Nisan günü iş stresinden ve günün gürültüsünden uzak durmak gerekiyor. Özel hayatınızda ve çalışma alanlarında bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Bu olayların sizi neden bu kadar rahatsız ettiğini bulmanız ve önlem almanız gerekmektedir.

Boğa Burcu – Yükseleni Boğa olanlar (21 Nisan-20 Mayısıs)

İş ve hizmet alanlarında bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Son birkaç gün içinde bazı gerginlikler sebebiyle ruh haliniz kötü etkilenmiş olsa da bugün rahatlayacaksınız. Meditasyon size iyi gelebilir.

İkizler Burcu – Yükseleni İkizler olanlar (21 Mayısıs-21 Haziran)

Sosyal ve aşk hayatında bazı zorluklarla karşılaşmanız mümkün. Bu zorluklar karşısında bunalabilirsiniz ancak bugün rahatlama günü.

Yengeç Burcu – Yükseleni Yengeç olanlar (22 Haziran-22 Temmuz)

Önemli iş faaliyetlerinizin engellendiğini düşünebilirsiniz. Arkadaş tavsiyesi ve yardımı ile sorunları aşmak mümkün. Tavsiye kabul etmekten ve yardım almaktan çekinmeyin.

Aslan Burcu – Yükseleni Aslan olanlar (23 Temmuz-22 Ağustos)

Başak Burcu – Yükseleni Başak olanlar (23 Ağustos-22 Eylül)

İş alanında bazı problemler yaşayabilirsiniz. Fakat sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Hedefe ulaşırsanız vücudunuzdaki negatif enerji ve kaos hissi gidecektir.

Mali sorumluluklarınız yüzünden kolektif fonlarınızı satın alan kişilerin olumsuz etkilenmesine izin vermeyin. Uzak bir akraba ya da tanıdık sizi beklenmeyen bir anda yönlendirebilir.

Terazi Burcu – Yükseleni Terazi olanlar (23 Eylül-23 Ekim)

Özel hayatınızda birçok soru ile karşılaşacaksınız. Geçtiğimiz günlerde karşınıza çıkan engeller bugün azalıyor. Önemli fonları işinize yatırmalı ve olumsuz duygulardan kurtulmalısınız. Bu sıralar işinizle ilgilenmeniz kötü etkileri unutmanızı sağlayabilir.

Akrep Burcu – Yükseleni Akrep olanlar (24 Ekim-22 Kasım)

İş alanında beklenmeyen teklifler alabilirsiniz. Risklerden ve tehlikelerden uzak durun. Sevdiklerinizden iş yardımı alabilirsiniz. Aile içi sorunları iş yerine taşımamalısınız.

Yay Burcu – Yükseleni Yay olanlar (23 Kasım-21 Aralık)

Aşk hayatında ve sosyal hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İş ve sağlık alanlarında yeni düzenlemelere gitmeli ve bazı planlar yapmalısınız. Partneriniz sizden son günlerde destek bekliyor ancak bunu ifade edemiyor. Ona gereken desteği vermenin tam zamanı!

Oğlak Burcu – Yükseleni Oğlak olanlar (22 Aralık-20 Ocak)

İşletmenizde yaşadığınız bazı sorunlar ailenize de yansıyabilir. Ev ve iş arasında gereken dengeyi kurmalısınız. Partneriniz size gereken desteği verecektir. Sağlığınız bugünlerde biraz dengesiz. Vitamin takviyeleri almalı ve yeşil sebze tüketmelisiniz.

Kova Burcu – Yükseleni Kova olanlar (21 Ocak-18 Şubat)

Girişimde bulunurken kendinize güvenmeli ve şüpheleri bir kenara bırakmalısınız. Karşınıza çıkacak yeni işler ve olaylar bunları kanıtlayacak. Kendinize güvenin.

Balık Burcu – Yükseleni Balık olanlar (19 Şubat-20 Mart)

Yaşadığınız bir olayda vereceğiniz cevap oldukça önemli. Yakın çevreniz size bu konuda yol gösterebilir. Onları dinlemeli ve cevabı vermeden önce iyi düşünmelisiniz.