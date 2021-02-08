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Günlük burç yorumları 8 Şubat 2021 Pazartesi

Her gün milyonlarca insanın merak ettiği günlük burç yorumlarını sizler için derledik.Hangi burcun neler ile karşılaşacağı,sürpriz haberlerin alındığı burç yorumlarınızı Astrolog Ceylin Çelebi'den ulaşabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:46
Günlük burç yorumları 8 Şubat 2021 Pazartesi
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Burç,insanın doğum anında Güneş’in hangi pozisyonda olduğunu gösteren bir sembolik ifadedir.Burçlar takımyıldızlardır.Göksel haritada 360 derecelik tam daire üzerinde yaklaşık 30’ar dereceli 12 bölüme sahiptir.Miladi takvimine göre 12 tane burç bulunmaktadır.Sıralama koç burcu ile başlayıp balık ile sonlanır. Astrolog  Ceylin Çelebi tarafından 08.02.2021 burç yorumlarını sizler için derledik.

Koç burcu

8 Şubat tarihinde ay oğlak burcunda ilerleme yapıcak.Güzel haberler sabahın ilk saatlerinde alınabilir.Gücünüzün farkında olup yapmak istediğiniz işleri planlı olarak yapıyorsunuz.Duygusal konularda hassas bir gündesiniz.

Boğa burcu

Olayları kendi açınızdan değerlendirme amacı içindesiniz.Harcamalar konusunda dikkatli olmaya çalışıyorsunuz.Yurt dışına ilgi duyuyorsan pazartesi sabahı hiç beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz.

İkizler burcu

Yaptığınız paylaşımlarda alçak gönüllü olacağınız bir dönemdesiniz.Geçmiş dönemde yaşadığınız olayların yapmak istediğiniz işlere katkısını yok saymamalısınız.Aklından geçenleri sözlü bir şekilde dile getirmenın tam zamanı.

Yengeç burcu

Grup çalışmalarına yatkın bir gündesiniz.Yaşadığın ilişkide güzel haberler alabilirsin.Ufak detaylardan 

yola çıkıp olayın içinde kendini bulabiliyorsun.

Başak burcu

Çocukların ile eğlenceli bir vakit geçirmek isteyebilirsin.İlişkinde fikir alışverişi yapabilir,bazı konularda 

ortak adım atıcaksınız.Düşüncelerini rahat yaşayabildiğin zaman daha fazla özgür olabiliyorsun.

Terazi burcu

Duygusal ilişkinde yeni bir haber alabilirsin.Kişisel gelişiminde katkı sunacağı olumlu avantajlar 

kafanda şüphe yaratmasın.Daha çok soyut olaylara yöneleceksin.

Akrep burcu

Güneş Merkür gezegeni ile saat 16.48’de kavuşacak.Çalıştığın iş yerinde arkadaşlarına 

farklı yaklaştığında dedikodular çıkabilir.Bir çok planı kendi gayretin ile gerçekleştireceksin.

Yay burcu

Pazartesi günü parasal konularla ilgileneceksin.İş arkadaşından maddi isteklerin olabilir.Çalıştığının 

hakkını isteyeceksin.

Oğlak burcu

08.01.2021 tarihinde ay gece yarısına kadar senin burcunda olucak.Bazı konularda sıra dışı olaylar 

yaşayabilirsiniz.Partnerinizin davranışlarından oldukça fazla etkileniyorsun. Olayları abartmamalısın.

Kova burcu

Karşı tarafın görüşlerine saygılı ve hoşgörülü olacaksın.Eskiden yaşadğının anıları tekrar hatırlayıp 

kendini üzmemelisin.Aile üyelerinin baskısını hissedeceğin bir gün geçireceksin.

Balık burcu

Hedeflerinden vazgeçmemelisiniz.İş hayatınızda iyi olmanızın karşılığını alacaksınız.Akşam saatlerinde 

güzel bir haber alacaksın.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:46
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Anahtar Kelimeler:
BurçYayKovaBalıkKoçAslanBoğa
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