İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...

Günlük burç yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?

Günlük burç yorumları Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 08.10.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

07 Ekim 2020 Çarşamba 04:37
Günlük burç yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Takip Et:

Günlük burç yorumları pek çok insan tarafından yakından takip edilmektedir. İnsanlar burçlarının yorumlarını okumaları sonrasında günleri hakkında ipuçları alırlar ve alacakları kararları da bu yorumlara göre şekillendirirler. Aşağıdaki kısımda Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 8 Ekim 2020 Perşembe tarihi için gündelik burç yorumları yer almaktadır.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Koç Burcu (23 Mart - 20 Nisan)

Şu sıralar hayatınızda yaşadığın sıkıntı zamanlar artık sona eriyor. İlerleyen günlerde keyfinizi daha da yerine getirecek gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdilik sadece beklemede kalın.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Boğa Burcu (23 Nisan - 23 Mayısıs)

İş hayatınızda yaşanan gelişmelere alışsanız iyi edersiniz. Çünkü sizin iş hayatınız diğerlerine göre her zaman daha hareketli ve yorucu olacak. Bu kariyerinizde başarıya ulaşmanızda da büyük rol oynayacak.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe İkizler Burcu (23 Mayısıs - 23 Haziran)

İş hayatınızda bu günlerde çok iyi bir randıman aldınız ve bunun bu şekilde devam etmesi en büyük dileğiniz. Bir süre daha bu tempo ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak sonrasında yorgun düşüp hasta olmamaya dikkat etmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Yengeç Burcu (23 Haziran - 23 Temmuz)

Özel hayatınızda yaşadığınız gelişmeler ister istemez iş hayatınızı da etkiliyor. Patronlarınız bu durumun gelip geçici olmasını umuyorlar. Siz de düzeninizi yakaladıktan sonra eskisi gibi işinize odaklanmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İş hayatınızda olmasını istediğini gelişmeler bugün içerisinde yaşanabilir. Kendinizi sakin tutmalı ve dışarıya karşı ne kadar mutlu olduğunuzu yansıtmamaya çalışın. Malum karizmayı çizdirmeye gerek yok.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Başak Burcu (24 Ağustos- 22 Eylül)


Önceden yaşamış olduğunuz ve etkilerini uzun süre üzerinizden atamadığınız kötü anıları bugün içerisinde anımsayabilirsiniz. Geçmişin geçmişte kaldığını biliyorsunuz. Bu yüzden oraya takılı kalmanın size hiçbir katkısı olmadığını da yeniden hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Kendinize olan güveninizin tavan yaptığı bugünlerde bu özelliğinizi avantaja çevirmeyi deneyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmamalı ve çevrenizi genişletmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Akrep Burcu (23 Ekim - 22 Kasım)             

Yaşadığınız üzücü olaylardan bir ders çıkartmayı denemelisiniz. Öyle ya da böyle siz bunları yaşadınız. Bunlara takılı kalmanın size herhangi bir yararı olmayacak ve bu yüzden yaşadıklarınızdan doğru sonuçları çıkartıp gelecekte hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Yay Burcu (23 Kasım-22 Aralık)

Maddi konularda son derece iyi bir yolda gidiyorsunuz. Eliniz bu sıralar iyi para görüyor ancak bunun kötü günlerini de düşünmelisiniz. İlerleyen zamanlarda acil para ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden birikim yapmayı düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Oğlak Burcu (23 Aralık - 20 Ocak)

Oldukça şanslı olduğunuz bugün içinde şans oyunlarından en azından bir tanesini oynamayı düşünebilirsiniz. Kim bilir, belki de talih kuşu sizin başınıza konar.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Kova Burcu (23 Ocak - 19 Şubat)

Duygularınızdan çok aklınız ile hareket etmenizin gerektiğini bugün içinde sinirlerinizi yerinden oynatacak bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden sakin kalmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Balık Burcu (20 Şubat - 20 Mart)

Duygusal konularda hassas olduğunuz bugün içinde siz bile kendinize inanamayabilirsiniz. Şaşırmanıza sebep olacak ani tepkilerinizi ne kadar kontrol etmek isteseniz de, bu sizin için hiç de kolay olmayacak.



Son Güncelleme: 07.10.2020 04:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gitar virtüözü Eddie Van Halen hayatını kaybetti
Gitar virtüözü Eddie Van Halen hayatını kaybetti
6 Ekim güncel Covid-19 verileri açıklandı!
6 Ekim güncel Covid-19 verileri açıklandı!
Boynuna perde ipi dolanan Esmanur yaşama tutunamadı
Boynuna perde ipi dolanan Esmanur yaşama tutunamadı
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı
İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 8 Ekim 2020 Perşembe Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Ziraat Bankasından düşük faizli kredi imkanı!
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? SGK ile anlaşmalı hastaneler
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2020
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Ekim 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Ekim 2020 Çarşamba
Güncel gümüş fiyatları 7 Ekim 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
En kolay kredi veren bankalar hangileridir?
Yeni YouTube haber kanalı Babıali TV kadrosunda kimler var? Ne zaman açılacak?
Kyk öğrenim kredisi nedir? Öğrenim kredisi geri ödemeli midir?
Korona Vürüs belediye para yardımı ve erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?
20 Mart 2020 Cuma kanalların güncel yayın akışları belli oldu. FOX TV, TRT 1, STAR TV, ATV, KANAL D, TV8 ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar ortaya çıktı
Hamile kalmak için en iyi dönem olan yumurtlama dönemi kaç gün sürer?
Bim indirimli ürünler kataloğu 7 Ekim 2020 Çarşamba indirim fırsatları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Ekim 2020 Çarşamba
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Nalbur ve hırdavat dükkanı bayilik veren firmalar 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.