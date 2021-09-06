Günlük burç yorumları 7 Eylül 2021 Salı burçları neler bekliyor?

7 Eylül Salı burç yorumları

İnsanlar sürekli olaraknı araştırmaktadır. Burç yorumları insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Burç yorumları haftalık ya da günlük olarak yayınlanmaktadır. 7 Eylül Salı günününaraştırılmaktadır. 7 Eylül Salı günü burçları neler beklemektedir?

Koç burcu :

Boğa burcu :

İkizler burcu :

Yengeç burcu :

Aslan burcu :

Başak burcu :

Terazi burcu :

Akrep burcu :

Yay burcu :

Oğlak burcu :

Kova burcu :

Balık burcu :

Koç burcu ve yükseleni koç olanlar, Salı günü hayatınıza yeni kişilerin girmesi muhtemel. Büyük arkadaş gruplarında olmayı seviyorsunuz. Yeni arkadaş grubuna girmek için adımlar atacaksınız. Yeni insanlarla ve çevrelerle tanışmak sizin hayatınıza farklı bir hava katacak.Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar, Salı gününe biraz ters başlayabilirsiniz. Gergin ve mükemmeliyetçi tavırlarınız ön plana çıkacak. Yapılan işlerden memnun kalmayabilir ve işlerin üstünden tekrar geçmek isteyebilirsiniz. Bu açından biraz rahatlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Rahatlamış şekilde işlerinizi daha rahat çözebilirsiniz.İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar, Salı günü iki yakın arkadaşınız arasında kalabilirsiniz. Bu arkadaşlarınız arasında seçim yapmaktan ziyade aralarındaki sorunu çözmeye odaklısınız. Bu konuda çok fazla başarılı olamasanız da iki arkadaşınız ile iletişiminiz kaldığı yerden devam edecek.Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar, Salı gününde rüyanızda yaşadığınız bir olayın etkisinden çıkamayacaksınız. Rüyanın etkisi gün boyu devam edecek. Bugünlerde aklınızda olan bir akrabanızla karşılaşabilir ve üzücü haberler alabilirsiniz. Salı günü sizin açınızdan biraz zorlu geçebilir.Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar,Salı günü beklenmedik aşk olayları ile karşılaşabilirsiniz. Tanıştığınız yeni kişilerden olumlu enerjiler alabilirsiniz. Olumlu enerjiler sizi aşka yöneltebilir. Evli olan Aslanlar ise çocuklarıyla ilgili olumlu ve güzel haberler alabilirsiniz.Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar, Salı gününe çok fazla duygusallıkla başlıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız olaylar birden aklınıza gelebilir ve sizin hüzünlü olmanızı sağlayabilir. Bu ruh halinden kurtulmak için sevdiğiniz insanların yanına gidebilirsiniz.Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar, Diğer günlerde olduğu gibi Salı günü de kendinize olan güveniniz her alanda ön plana çıkmanızı sağlayacak. Kariyeriniz açısından beklemediğiniz olumlu gelişmeler aniden yaşanabilir. Bu fırsatı değerlendirirken dikkatli olmalısınız.Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar, şüpheci tavırlarınız yüzünden ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu tavrınız partnerini kıracak ve siz de bu duruma oldukça üzüleceksiniz. Karşılıklı konuşma ile kırdığınız insanların gönlünü almanız gerekebilir.Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar, Salı gününe oldukça enerjik başlayacaksınız. Enerjiniz sayesinde çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyeceksiniz. Kendi işlerinizin yanı sıra yakınlarınızın da işlerine el atacaksınız. Gün sonuna doğru enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz ancak günü verimli geçirdiğiniz için mutlu olacaksınız.Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar, Salı gününde çevrenizde yaşanan olaylara karşı duyarsız kalacaksınız. Çevrenizden gelen yorumlar ve eleştirilere karşı kulaklarınızı tıkayıp işinize odaklanmış bir durumdasınız. Başarmayı çalıştığınız işe odaklı olup ilerleyen günlerde bu işle ilgili güzel gelişmeleri duymanız muhtemel.Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar, Salı gününde evinizde ve çalışma ortamınızda büyük değişikliklere gidebilirsiniz. Dekorasyon açısından farklılık yaratabilirsiniz.Ayrıca bugün sizin için temizlikle dolu geçecek.Temizlik ve değişim sayesinde kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar, insanların ne dedikleri hakkında çok fazla düşünüyorsunuz. Herkese ciddiye aldığınız için kendinizi hırpalıyor ve üzüyorsunuz. Salı günü bu tür olaylara karşı tavrınızı koyacaksınız. Sadece yakınlarınız tarafından denilen şeylere odaklanacaksınız.