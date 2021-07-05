Günlük burç yorumları 6 Temmuz Salı astrolojik burç yorumları

Astroloji severlerin günlük takip ettiği burç yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Koç burcu: eğitime devam ederken, birkaç yerden alacağın staj işleri senin yüzünü güldürecek. Eğitimine katkıda bulunacağın ortam oluşturacağın için mutlusun. İyi düşün ve kararını ver, staj iyi bir kariyer basamağı olabilir.

Boğa burcu: bugün çok yardımsever günündesin. Sen birilerine koşacak, birileri de sana yardıma gelecek. Hayat böyle anlamlı zaten. Bu durumdan memnun olacaksın. Dayanışma her zaman için insanı mutlu eder. Özellikle hiç tanımadığın insanlara daha yardımsever ve şefkatli ol. Kazanan her daim sen olursun.

İkizler burcu: yeni başlangıçların için çevrenden maddi anlamda destek göreceksin. Bu belki ailen belki sevgilin olabilir. İş için iyi bir strateji uygulaman gerekiyor, maddi destek heba olmasın. İnsan sevdikleriyle ve çevresindekilerle vardır.

Yengeç burcu: hayatındaki fazlalıkları biran önce elden çıkar. Her şeyin fazlası insana zarar ve yüktür. Giymediğin giysileri, kullanmadığın çanta ve ayakkabıları ihtiyacı olan birilerine verebilirsin ve böylelikle sevindirmiş olursun. Her şeyin fazlası zarar.

Aslan burcu: bugün biraz kırılgan günündesin, sağlığına ve kendine dikkat etmeye çalış. Egzersiz ve hareket tabiki iyi bir beslenme ile gününü iyi geçirip kırgınlığını üzerinden atabilirsin. Yorgunluğun bu şekilde geçecek.

Başak burcu: kariyerini sallatmadan ilerlemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. İşinden olursan buna en çok sen üzülürsün. İçindeki sesi dinle ve ne yapman gerektiğine doğru adımlar atarak karar vermeye çalış.

Terazi burcu: bugün bir dönüm noktası olacak senin için. Gün içinde sürpriz gelişmeler, güzel haberler ve neşelendirecek söylemler içinde yer alacaksın. Keyfini hiçbir şeyin bozmasına izin verme bu güzel anın tadını çıkarmaya bak.

Akrep burcu: iş hayatında beklediğin atılım bugün yaşanabilir. Hiç beklemediğin firmalardan geri dönüş alabilirsin. Sevineceksin ve kendine güven yapabilirsin her şeyin üstesinden gelebilirsin.

Yay burcu: hassas bir gündesin ve sevdiğin insanlarla bir takım olumsuzluklar yaşayabilirsin ama bu yüzden canını sıkmaya gerek yok. Tatsız geçecek gibi görünse de sen gün sonunda gönüllerini almaya bak.

Oğlak burcu: maddi anlamda tutarsız harcamalar yaptığın için biraz sıkıntıdasın ve ek iş arıyorsun. Düşüncesizce harcama yapmadan önce ayını çıkarmaya bak. Bu noktada canı sıkılan sen olma lütfen.

Kova burcu: içinde bulunduğun maddi kriz bir sürelik olacak. Atlatacaksın ve daha güzel günler gelecek. Ümidini kaybetme.

Balık burcu: iç sesini dinle ve aşka yelken açmaya bak. Açacağın yelken seni güzel yerlere götürecek. Çok mutlu olacaksın, mutluluk yakanı bırakmayacak.