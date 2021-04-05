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Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları

6 Nisan 2021 burç yorumları haberimizde. Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları!

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:29
Günlük burç yorumları; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumları
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Koç burcu ve yükselen koçlar (21 Mart – 20 Nisan)

Günlük burç yorumları aşk, iş para durumları gösteriyor ki bugün, aşk hayatına tekrardan canlılık kazandırmak adına özellikle avantajlı bir gün. Partnerinize karşı özlem ve en kısa zamanda onun ile iletişime geçmeyi isteyebilirsiniz. Bugün, bir ya da iki gün önce yaşadığınız çocuksu sevincinizi tekrardan kazanacaksınız.

Boğa burcu ve yükselen boğalar (21 Nisan – 20 Mayısıs)

Merhaba sevgili boğa burçları. Bugün için enerjinizin seviyesi her zamanki gibi oldukça yüksek. Ailene karşı duyguların daha olumlu yönde. Tekrardan çocuk olacak ve aileniz beraber çocuksu canlılığı hissedeceksiniz. Bilinçaltı yoğunluğunuz halen sürüyor. Fakat, düşünme süreniz geçmiştekine bakarak daha kısa. Kendinizi biraz mental açıdan dinlendirmeniz iyi olacaktır.

İkizler burcu ve yükselen ikizler (21 Mayısıs – 21 Haziran)

Merhaba sevgili ikizler burçları. Günlük burç yorumlarınızın gösterdiğine göre, iletişim konusunda öne çıkma çabasındasınız. Kendinizi göstermek başka bir durum, etrafta dolaşarak “Ben benim” demek başka bir durum. Sakin olarak birazcık daha anlamaya çalışmalısınız. Çevrenizdeki herkesin fazla yaratıcı olduğunuzu bildiği inancındasınız.

Yengeç burcu ve yükselen yengeç (22 Haziran – 22 Temmuz)

Sevgili yengeç burçları, 6 Nisan maddi ihtiyaçlarınız adına bir gün olacak ve maddi dünya ile alakalı duygusal temalar zirvede yaşanacak. Kendinize olan güveniniz tam. Hiçbir şey alamayacaksınız. Bu yüzdün bugün üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir sorun bulunmuyor.

Aslan burcu ve yükselen aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Sevgili aslanlar, 6 Nisan 2021 günlük burç yorumları aşk, iş, para analizleri doğrultusunda 6 Nisan tarihinde kendinizde soğuma gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Sonuç olarak, kaç soruna sebep olduğunu anladığınız zaman kendiniz bile şaşıracaksınız. Organizasyonunuzda oldukça başarılısınz. Herkes bir şekilde sizi takip etmekte. Aşk yaşantınız da bir süre heyecanlı geçebilir.

Başak burcu ve yükselen başak (23 Ağustos – 23 Eylül)

Sevgili başaklar, sağlık ile alakalı kafanızda bazı sorular olabilir. Fakat bu konuda kendinizi rahatlıkla aldatabilirsiniz. Daha gerçekçi olmayı sağlayın. Enerji seviyeniz oldukça düşük. Birkaç gün sonra kendinizi mutsuz  hissedebilirsiniz. Vitamin desteği alarak bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

Terazi burcu ve yükselen terazi (23 Eylül – 23 Ekim)

Sevgili teraziler, günlük burç yorumlarının gösterdiğine göre aktif ve üretken olduğunuz zaman kendinizi muhteşem hissediyorsunuz. Özellikle yeni bir proje olduğu zaman işinize oldukça faydalı oluyor. Siz artık öncekine göre farklısınız. Arkadaşlarınızdan sıyrılmak, fark edilir olmak ve her daim lider olmak isteğindesiniz. Ses tonunuza dikkat ederek iyi ayarlamalısınız.

Akrep burcu ve yükselen akrep (24 Ekim – 22 Kasım)

 

Merhaba akrepler, iş yaşamınızın temposu sizi mahvetmeden devam etmekte. Aşk yaşamınız biraz dağınık geçiyor olabilir. Çocuğu olan Akrep burçları için çocuklar ile alakalı durumlarda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Maddi disiplin elden etmeniz sizi zenginleştirecek. Paranızı birazcık daha elinizde tutmaya çalışmanız gerekiyor.

Yay burcu ve yükselen yay (23 Kasım – 21 Aralık)

Merhaba Yay burçları. Sizler adına bu haftaki en heyecan verici gün olabilir. Her nasıl oluyorsa bugün negatif yanınız ortaya çıkacak. Almış olduğunuz bazı haberler sizin tekrardan ayağa kalkmanıza yardımcı olacak olsa da, genel olarak kendiniz adına mücadele etmek ile meşgul oluyorsunuz. Sizi rehabilite edecek bir inzivaya katılmanızın sizin için faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar (22 Aralık – 20 Ocak)

Sevgili Oğlaklar, günlük burç yorumları aşk, iş, paraya baktığımız zaman kafanızın karıştığı durumlarda mali bir karar vermemeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Önceliğiniz gelecekte yapacağınız yatırım olmalı. İhtiyaç duyduğunuz şeylerin haricinde başka şeyler almaya kalkışmayın. Alışverişe çıkma isteğiniz olsa dahi Nisan ayının ya da Mayısıs ayının sonuna dek beklemeniz doğru olacaktır.

Kova burcu ve yükselen kovalar (21 Ocak – 18 Şubat)

Merhaba sevgili Kova burçları! Bugün sizin adınıza duygusal bir gün olarak geçebilir. Beklemediğiniz duyguların günlük yaşamınız üstünde etkisi olabilir. Kendinizi rahatsız hissediyorsunuz. Size bir şeyler eksik gibi geliyor. Kimi problemler sizi dereye düşürür fakat yine de direnmeniz gerekiyor buna mecbursunuz. Dik durmak sizi yoruyor olsa bile bugün kendinizi göstermek için tam size göre bir gün.

Balık burcu ve yükselen balıklar (19 Şubat – 20 Mart)

Merhaba sevgili Balık burçları! Balık burcu ile beraber olmaya ve bu sayede çevrenizdeki herkesin dikkatini üstünüze çekmeye devam ediyorsunuz ve edeceksiniz de. Elde etmiş olduğunuz başarılardan da oldukça memnunsunuz. Kimi temalar ile arada kalmış olan kimi insanları görmezden geldiniz. Kaybettiğiniz zaman endişe duymayacağınız problemler ile ilgili endişe duymanıza hiç ama hiç gerek yok. İstisnalar yer alıyorsa dikkat etmeniz gerekiyor.



Son Güncelleme: 05.04.2021 18:29
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GünlükBurçYorumları6 Nisan 2021 Salı
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