İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

Günlük burç yorumları 6 Ekim 2020 Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Günlük burç yorumları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 6 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 07:34
Günlük burç yorumları 6 Ekim 2020 Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Takip Et:

Günlük burç yorumları pek çok insan tarafından yakından takip edilmektedir. İnsanlar burçlarının yorumlarını okumaları sonrasında günleri hakkında ipuçları alırlar ve alacakları kararları da bu yorumlara göre şekillendirirler. Aşağıdaki kısımda Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burçlarının 6 Ekim 2020 Salı tarihi için gündelik burç yorumları yer almaktadır.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Koç Burcu (23 Mart - 20 Nisan)

Şu sıralar hayatınızda yaşadığın sıkıntı zamanlar artık sona eriyor. İlerleyen günlerde keyfinizi daha da yerine getirecek gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdilik sadece beklemede kalın.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Boğa Burcu (23 Nisan - 23 Mayıs)

İş hayatınızda yaşanan gelişmelere alışsanız iyi edersiniz. Çünkü sizin iş hayatınız diğerlerine göre her zaman daha hareketli ve yorucu olacak. Bu kariyerinizde başarıya ulaşmanızda da büyük rol oynayacak.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı İkizler Burcu (23 Mayıs - 23 Haziran)

İş hayatınızda bu günlerde çok iyi bir randıman aldınız ve bunun bu şekilde devam etmesi en büyük dileğiniz. Bir süre daha bu tempo ile çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak sonrasında yorgun düşüp hasta olmamaya dikkat etmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Yengeç Burcu (23 Haziran - 23 Temmuz)

Özel hayatınızda yaşadığınız gelişmeler ister istemez iş hayatınızı da etkiliyor. Patronlarınız bu durumun gelip geçici olmasını umuyorlar. Siz de düzeninizi yakaladıktan sonra eskisi gibi işinize odaklanmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İş hayatınızda olmasını istediğini gelişmeler bugün içerisinde yaşanabilir. Kendinizi sakin tutmalı ve dışarıya karşı ne kadar mutlu olduğunuzu yansıtmamaya çalışın. Malum karizmayı çizdirmeye gerek yok.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Başak Burcu (24 Ağustos- 22 Eylül)


Önceden yaşamış olduğunuz ve etkilerini uzun süre üzerinizden atamadığınız kötü anıları bugün içerisinde anımsayabilirsiniz. Geçmişin geçmişte kaldığını biliyorsunuz. Bu yüzden oraya takılı kalmanın size hiçbir katkısı olmadığını da yeniden hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Kendinize olan güveninizin tavan yaptığı bugünlerde bu özelliğinizi avantaja çevirmeyi deneyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınmamalı ve çevrenizi genişletmelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Akrep Burcu (23 Ekim - 22 Kasım)             

Yaşadığınız üzücü olaylardan bir ders çıkartmayı denemelisiniz. Öyle ya da böyle siz bunları yaşadınız. Bunlara takılı kalmanın size herhangi bir yararı olmayacak ve bu yüzden yaşadıklarınızdan doğru sonuçları çıkartıp gelecekte hatırlamalısınız.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Yay Burcu (23 Kasım-22 Aralık)

Maddi konularda son derece iyi bir yolda gidiyorsunuz. Eliniz bu sıralar iyi para görüyor ancak bunun kötü günlerini de düşünmelisiniz. İlerleyen zamanlarda acil para ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden birikim yapmayı düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Oğlak Burcu (23 Aralık - 20 Ocak)

Oldukça şanslı olduğunuz bugün içinde şans oyunlarından en azından bir tanesini oynamayı düşünebilirsiniz. Kim bilir, belki de talih kuşu sizin başınıza konar.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Kova Burcu (23 Ocak - 19 Şubat)

Duygularınızdan çok aklınız ile hareket etmenizin gerektiğini bugün içinde sinirlerinizi yerinden oynatacak bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu yüzden sakin kalmayı denemelisiniz.

Günlük Burç Yorumları 6 Ekim 2020 Salı Balık Burcu (20 Şubat - 20 Mart)

Duygusal konularda hassas olduğunuz bugün içinde siz bile kendinize inanamayabilirsiniz. Şaşırmanıza sebep olacak ani tepkilerinizi ne kadar kontrol etmek isteseniz de, bu sizin için hiç de kolay olmayacak.



Son Güncelleme: 05.10.2020 07:34
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası! Taraflar birbirine girdi
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası! Taraflar birbirine girdi
Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı
Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı
Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti
Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 6 Ekim 2020 Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Ehliyet sorgulama nasıl yapılır? 2020 tc kimlikle ehliyet sorgulama işlemleri
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
En uygun kredi veren bankalar listesi 5 Ekim 2020 Pazartesi
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Engelli maaşı başvurusunda hangi belgeler istenir? 2020 engelli maaşı aylık ne kadar
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Rüyada civciv görmek neye işaret eder? Rüyada civciv görmenin anlamları ve yorumları
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi vadeleri 2020
Araç ruhsatı kaybolursa ne yapılmalı? Yeni araç ruhsatı kaç günde gelir?
Gelinim Mutfakta hangi isimler geri dönecek? Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler?
Günler ne zaman uzayacak? Hangi tarihten itibaren günler daha uzun olacak?
Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Uğur pektaş hakkında bilgiler
Ziraat Bankası enflasyona endeksli konut kredisi kampanyası detayları
SGK ölüm yardımı başvuru şartları nelerdir? Cenaze yardım ödemesi kimlere verilir?
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2020
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2020
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Emekliye intibak zammı ne zaman yapılacak? Ekim 2020 İntibak düzenlemesinin getirileri neler?
Rapor parası neden emanete düşer? Emanete düşen rapor parası nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.