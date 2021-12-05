Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi

Astronomik olaylar insanlar tarafından araştırılmaktadır. On iki takım yıldızına burç denmektedir. Her insanın doğduğu aya göre bir burcu vardır.insanlar tarafından araştırılmaktadır. Doğduğunuz gün ve aya göre burç yorumları yapılmaktadır. Burç yorumları senelik,aylık ve günlük olarak yorumlanmaktadır. 6 Aralık Pazartesi günü burçları nelerin beklediği merak ediliyor. 6 Aralık Pazartesi burç yorumları nelerdir?

6 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları

Koç burcu ve yükseleni Koç olanlar

Boğa burcu ve yükseleni Boğa olanlar

İkizler burcu ve yükseleni İkizler olanlar

Yengeç burcu ve yükseleni Yengeç olanlar

Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar:

Başak burcu ve yükseleni Başak olanlar

Terazi burcu ve yükseleni Terazi olanlar

Akrep burcu ve yükseleni Akrep olanlar

Yay burcu ve yükseleni Yay olanlar

Oğlak burcu ve yükseleni Oğlak olanlar

Kova burcu ve yükseleni Kova olanlar

Balık burcu ve yükseleni Balık olanlar

: Pazartesi günü aşk hayatınızda yaşanacak gelişmelere odaklanacaksınız. Kendinizi rahatlatmak için farklı aktivitelere yönleneceksiniz. Bu süreçte yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Maddi açıdan zor koşullarla mücadele edebilirsiniz. Özellikle ev taşıma ya da alma gibi bir durum varsa daha da zorlanabilirsiniz. Bu günlerde daha dikkatli olmanız gerekmektedir.: Pazartesi günü ruhsal açıdan daha da rahat olacaksınız. Kitap problemlerinize odaklanacaksınız. Bazı durumlar için danışmanlık alabilirsiniz. Spor,yoga ve meditasyon gibi aktivitelere yönelebilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Size iyi gelmeyen şeylerden uzaklaşmak bunlar arasında öncelikli sıradadır.: Pazartesi günü duygusal açıdan tamam dediğiniz bir ilişkiye yönlenebilirsiniz. Mevcut durumdaki ilişkinizdeki sorunları çözmeye de yatkınsınız. Ayrıca yatırım yapmak ve bu gibi alanlara merak salabilirsiniz. Farklı girişimlerde bulunmak istiyorsunuz. Aileniz tarafından maddi ve manevi olarak desteklendiğinizi hissedebilirsiniz.: Pazartesi günü arkadaş çevrenizle vakit geçireceksiniz.Arkadaş çevrenizle farklı etkinliklere girişebilirsiniz. Topluma faydalı olacak topluluklara katılabilirsiniz. Duygusal açıdan size zarar verecek olaylardan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Bu durum için arkadaşlarınızı da uyarabilirsiniz.Pazartesi günü sosyal hayatınızda değişimler olacak. Dış görünüşünüzde değişikliklere gidebilirsiniz. Parasal açıdan bir tereddüt yaşarsanız bu duruma çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle yapacağınız etkinlikler sizi olumlu etkileyecektir.: Pazartesi günü sezgilerinize güvenmeniz gerekmektedir. Size iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşmaya çalışın. Geçmişte yaşadığınız bazı ilişkiler tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu durum sizde kafa karışıklığına neden olabilir. Bu durumlarla baş edebilmek için iç sesinize kulak verin. Kendinize göre kararlar almaya çalışın.: Pazartesi günü ilişkilerinizde dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Bu konular hakkında değişikliğe gidebilirsiniz. Partnerinize düşüncelerinizi belirtecek ve istekler de bulunacaksınız.Bu istekler konusunda oldukça kararlısınız. Kafanızı karıştıran mevzularda sizi olumsuz etkileyen şeylerden uzak durmaya çalışın. Dış görünüşünüzde değişikliğe gidebilir ve bu değişim bazı insanların dikkatini çekebilir.: Pazartesi günü iş hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Size çalışan insanlar varsa onlarla ilgili yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. Duygusal açıdan içinize attığınız durumları dışa vurmak isteyebilirsiniz. Özgüveniniz oldukça yüksek ve bu durum sizin güne pozitif başlamanızı sağlayacak.: Pazartesi günü maddi açıdan yaşadığınız olumsuzlukları tekrar değerlendirebilirsiniz. Nerede hata yaptığınızı bulmaya çalışabilirsiniz. Gün içinde sizi olumsuz etkileyecek olaylardan uzak durmaya çalışmaktasınız. Bunu gerçekleştirmek için ailenizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Yakın çevreniz ve ailenizle yeni planlar yapabilirsiniz.: Pazartesi günü ay sizin burcunuzda ilerlemektedir. Özgüveninizi aşağıya çeken insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Bu duruma karşı içsel bir sorgulamaya gideceksiniz. Duygusal ve kararsız olmanızı sağlayacak konuları gündeme getirebilir ve bunlara yanıt arayabilirsiniz. Yanıt ararken yakın çevrenizden yardım almaya çalışacaksınız. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler de sizi meşgul edebilir. Kendinizde bazı değişimlere gidebilirsiniz.: Pazartesi günü çok fazla hoşlaşmadığınız insanları hayatınızdan çıkarmaya başlayabilirsiniz. Sizi olumsuz etkileyecek kişilerden uzak durmak güne olumlu başlamanızı sağlayacak. Birikiminiz varsa bunu değerlendirmeye çalışacaksınız. Bundan dolayı fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.: Pazartesi günü sezgilerinizi kullanmalısınız. Sezgileriniz iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda ön planda olmalıdır. Duygusal açıdan kararsız kaldığınız konulara karşı yeni çözüm arayışında olabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade edecek yolları aramaktasınız. Çevrenizle etkili bir iletişim kurma çabasındasınız.